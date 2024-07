Finale maschile di Wimbledon 2024: dove guardare il match Alcaraz-Djokovic

Il torneo di Wimbledon 2024 sta per giungere alla sua conclusione dopo due intense settimane di incontri. L'attesa è ormai alle stelle per la finale maschile di domenica 14 luglio, un evento che decreterà se Carlos Alcaraz riuscirà a confermarsi campione o se dovrà cedere il titolo a Novak Djokovic. È possibile guardare la finale di Wimbledon in diretta streaming su NOW a partire da 14,99 euro al mese.

Dove guardare la finale di Wimbledon 2024

La finale maschile di Wimbledon 2024 si terrà domenica 14 luglio alle 15 sul campo centrale dell'All England Club. L'incontro, che si disputerà al meglio dei cinque set, garantirà uno spettacolo di alto livello e vedrà sfidarsi il campione in carica Carlos Alcaraz contro Novak Djokovic, sette volte vincitore a Wimbledon.

Non perdere neanche un momento della finale di Wimbledon 2024: NOW offre copertura esclusiva in streaming del torneo dall'1 al 14 luglio, permettendoti di seguire ogni match in diretta. Con NOW, puoi accedere a tutti i tornei ATP Tour, WTA Tour e al Roland Garros, oltre alla UEFA Champions League, Europa League, Conference League e EURO 2024. Inoltre, puoi goderti tutti i GP di Formula 1 e MotoGP e il calcio nazionale con la Serie A e la Serie C.

Quanto costa NOW? L'abbonamento è unico: 14,99 euro al mese per i primi 12 mesi, con permanenza minima di 12 mesi, oppure 24,99 euro al mese. Puoi guardare tutti i contenuti NOW su tutti i dispositivi - smart TV, smartphone, tablet, console e PC. Inoltre, hai la possibilità di mettere in pausa i canali live per riprendere la visione in un secondo momento e anche di scaricare i contenuti direttamente su dispositivo, per guardarli offline.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.