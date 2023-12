Fibra Virgin PROMO Natale: prezzo bloccato e 0 costi iniziali

In questo giorno di Natale anche Virgin Fibra ti vuole fare un regalo con la sua PROMO incredibile! Infatti, fino al 7 Gennaio 2024, il neonato operatore sconta al 100% il costo di attivazione iniziale se richiedi una nuova FTTH.

Inoltre, il prezzo è bloccato per sempre.

Virgin Fibra PROMO Natale: i dettagli

L'iniziativa che ti regala il costo iniziale e blocca il prezzo per sempre è disponibile sia per la promozione Fibra Pura 1 Giga sia per quella con performance più elevate. Vediamo cosa comprende l'offerta da 26,49 euro mensili:

Fibra FTTH con velocità fino a 5 volte più veloce rispetto alla comune Fibra Misto Rame o anche denominata FTTC.

con velocità fino a 5 volte più veloce rispetto alla comune Fibra Misto Rame o anche denominata FTTC. Velocità massima raggiungibile fino ad 1 Gigabit al secondo in download e fino a 300 Megabit al secondo in upload con traffico internet flat 24 ore su 24.

al in e fino a al in con traffico internet flat 24 ore su 24. Modem Wi-Fi 6 incluso in comodato d'uso gratuito.

in comodato d'uso gratuito. Prezzo bloccato per sempre

Disdici quando vuoi senza sostenere alcun costo d'uscita.

Canone mensile bloccato per sempre senza aumenti a soli 26,49 euro mensili.

Contributo iniziale GRATUITO anziché di 29,99 euro una tantum.

Inoltre, grazie al programma fedeltà Virgin Galactic puoi avere sconti su palestre, concerti, crociere e anche viaggi nello spazio.

L'iniziativa che attualmente troviamo nel sito internet di Virgin è applicabile anche per l'offerta con velocità a 2.5 Gigabit al secondo. Il prezzo, in questo caso, è bloccato a 29,49 euro.

Costi ed altro

L'attivazione della Fibra Ottica avviene nell'arco di 15 giorni ed è completamente gratuita. Cosa aspetti? Regalati la Fibra Virgin per questo Natale ed entra a far parte di una community di oltre 14 milioni di clienti che hanno dato fiducia a questo operatore.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.