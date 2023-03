Fibra TIM: ora fino a 10 Gigabit/s da 24,90 euro al mese

TIM offre la sua FIBRA a partire da soli 24,90 euro al mese. Vediamo dunque come richiedere l'attivazione di internet a casa con velocità massima fino a 10 Gigabit/s.

TIM Fibra: i dettagli della PROMO

La promozione che permette di navigare a casa alla massima velocità disponibile prende il nome di TIM WiFi Power All Inclusive. Il prezzo scontato a 24,90 euro mensili è previsto solo per la promozione entry level senza modem incluso e con le chiamate a consumo. In questo caso la velocità massima fruibile è pari ad 1 Gigabit/s.

Nello specifico la tariffa più costosa offre internet flat 24 ore su 24 in FTTH, Modem TIM 10Gb oltre ad un servizio di assistenza prioritario e dedicato disponibile tramite 187 dalle 8 alle 20. Il tutto è attivabile a 39,90 euro ogni mese.

L'FTTH a 10 Gigabit al secondo è richiedibile solo in determinati comuni italiani come Milano, Roma, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Palermo, Cagliari, Verona, Taranto, Brindisi, Trieste, Trento, Ancona, Bergamo, Brescia, Catania, Messina, Modena, Monza, Padova, Parma, Perugia, Pescara, Prato, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Salerno, Siena, Venezia e Vicenza.

Tutte le promozioni TIM WiFi Power prevedono anche per ben 12 mesi la TIM Protezione Casa di UnipolSai. Una polizza per la propria casa inclusa senza costi aggiuntivi.

Costi ed altro

Le tariffe per attivare internet a casa con TIM hanno tutte un contributo di attivazione pari a 19,90 euro una tantum.

La PROMO in FTTH alla massima velocità vendibile è attivabile solo in una cerchia ristretta di Paesi italiani. Per capire però quale copertura è presente in zona, è a vostra disposizione questo link.

