Fibra TIM + intrattenimento a meno di 30€/mese

La Fibra TIM, una delle più veloci e affidabili sul mercato, viene proposta ad un prezzo eccezionale: solo 29,90€ al mese. E compreso c'è anche il meglio dell'intrattenimento tv di Disney+, Netflix e Amazon Prime. Quindi film, serie tv, documentari e molto altro inclusi insieme ad una delle migliori reti con cui guardare contenuti in streaming. Davvero una promozione da non lasciarsi sfuggire, ma non c'è da tergiversare troppo: queste condizioni speciali scadono il prossimo 23 novembre. Andiamo a scoprirla nel dettaglio.

Fibra TIM + il meglio dell'intrattenimento ad un prezzo eccezionale

Ma cosa include questa offerta? Ecco cosa offre la promo della Fibra TIM con intrattenimento:

Velocità fino a 2,5 Gbps ;

; Chiamate illimitate ;

; Modem TIM ;

; TIMVISION, Disney+ (piano Standard con pubblicità), Netflix (piano Standard con pubblicità) e Amazon Prime.

Inoltre, hai anche Giga illimitati con TIM UNICA Power, ovvero GB illimitati in 5G Ultra sul tuo numero mobile. Non solo: a disposizione ci sono anche GB illimitati per tutte le SIM TIM della famiglia (fino ad un massimo di 6).

Quanto ai costi, il prezzo della fibra TIM è di 29,90€ al mese + il costo dell'offerta mobile a partire da 5,99€/mese (quest'ultimo lo devono sostenere solo i nuovi clienti). L'attivazione è di 39,90€ una tantum. Ricordiamo che la promo in questione è attiva fino al prossimo 23 novembre.

Per verificare la copertura e attivare la fibra di TIM vai sulla pagina dedicata all'offerta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.