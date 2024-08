Fibra super veloce di Vodafone: costo di attivazione in offerta online

La fibra super veloce di Vodafone ti offre l’opportunità di navigare senza limiti con un’incredibile rapidità, portando il futuro direttamente a casa tua. Con un abbonamento conveniente e dalle caratteristiche straordinarie, questa è l’occasione d’oro per avere una rete internet stabile e performante.

Vodafone propone infatti l’abbonamento Internet Unlimited a soli 25,90 euro al mese, rispetto ai 27,90 euro del prezzo base. Questo pacchetto include la connessione internet illimitata tramite fibra ottica FTTH fino a 2,5 Gigabit. Se l'area in cui vivi non è ancora cablata per la fibra pura, non temere. Puoi scegliere la fibra mista FTTC oppure l’ADSL tradizionale. La linea telefonica con chiamate illimitate verso numeri fissi e il costo di attivazione a 19,95 euro sono un quid eccezionale.

Offerta esclusiva: fibra super veloce di Vodafone a meno di 26 euro

Attivare Internet Unlimited è semplice: basta visitare il sito web di Vodafone, verificare la copertura della tua zona e procedere con la sottoscrizione online. Per incentivare questa scelta, Vodafone ha ridotto il costo di attivazione a soli 19,95 euro, rispetto agli usuali 39,90 euro. Meglio di così si muore! Le caratteristiche dell’abbonamento sono:

Connettività illimitata con velocità fino a 2,5 Gigabit tramite fibra FTTH , o fibra mista FTTC fino a 200 Megabit, oppure ADSL fino a 20 Megabit.

, o fibra mista FTTC fino a 200 Megabit, oppure ADSL fino a 20 Megabit. Chiamate senza limiti verso fissi e mobili sul territorio nazionale.

verso fissi e mobili sul territorio nazionale. Modem Wi-Fi 6 incluso nel prezzo , senza alcun costo aggiuntivo.

, senza alcun costo aggiuntivo. Possibilità di attivare la tariffa Family+ che, oltre alla connessione in fibra, offre una SIM con minuti, SMS e Giga illimitati a soli 9,99 euro al mese.

Inoltre, il prezzo rimane fisso: 25,90 euro mensili. Per finalizzare l’attivazione, saranno necessari i dati dell’intestatario della linea fissa e, se cambi operatore, il codice di migrazione presente sull’ultima bolletta.

Con questo abbonamento, Vodafone consolida la sua posizione di leader nel settore delle telecomunicazioni, offrendo un servizio che soddisfa le esigenze di chi richiede prestazioni elevate e affidabilità. La connessione stabile, rapida e conveniente è ormai alla portata di tutti grazie alla fibra super veloce di Vodafone. Ecco la sorpresa finale: se attivi online l'abbonamento entro il 22 agosto 2024, ricevi in omaggio un buono Amazon da 50 euro.

