Fibra illimitata a meno di 20 €/mese per 6 mesi con Aruba: tanti vantaggi e nessun vincolo

Fibra illimitata a meno di 20 euro per 6 mesi: l'offerta di Aruba Fibra rappresenta l'occasione giusta per poter accedere a una connessione ad alta velocità per la propria casa (fino a 10 Gigabit di velocità massima in download, attivando l'apposita opzione) con un costo contenuto.

Scegliendo l'offerta base, Fibra Aruba Promo, è possibile accedere a una connessione illimitata al costo di 17,69 euro al mese per 6 mesi (poi 24,90 euro al mese, senza vincoli). C'è poi la versione All-In dell'offerta che ha un costo di 19,89 euro al mese per 6 mesi (poi 27,90 euro al mese, senza vincoli) aggiungendo le chiamate nazionali illimitate e il router Wi-Fi.

Per accedere subito all'offerta basta raggiungere il sito ufficiale di Aruba e verificare la copertura.

Fibra Aruba: la scelta giusta per Internet veloce a casa

La Fibra Aruba è disponibile in due versioni, con la versione base è possibile accedere a una connessione illimitata tramite rete FTTH con un costo di 17,69 euro al mese per 6 mesi, poi 24,90 euro al mese. La versione All-In, invece, aggiunge il modem Wi-Fi e le chiamate illimitate con un costo di 19,89 euro al mese per 6 mesi, poi 27,90 euro al mese.

La connessione prevede una velocità massima di 1 Gigabit in download ma è possibile incrementare la velocità fino a 2,5 Gigabit oppure fino a 10 Gigabit attivando le apposite opzioni messe a disposizione da Aruba. L'accesso a Internet avviene tramite rete in fibra ottica FTTH.

Per attivare una delle offerte proposte da Aruba Fibra basta raggiungere il sito ufficiale dell'operatore, tramite il box qui di sotto, e inserire l'indirizzo di attivazione della fibra per andare a effettuare la verifica della copertura. Le promozioni non hanno vincoli e prevedono un costo di uscita di 20 euro una tantum (addebitato solo nel caso in cui è stato aggiunto il router all'offerta; con modem libero, invece, non ci sono costi).

