Fibra Iliad: la connessione con il Wi-Fi 7 per i gamer professionisti

Tra le novità più interessanti nel settore delle telecomunicazioni si annovera l'adozione della tecnologia Wi-Fi 7 da parte della fibra Iliad, di recente premiata da nPerf come la fibra più veloce d'Italia per download e upload. L'adozione della nuova generazione Wi-Fi comporta notevoli vantaggi per tutti gli appassionati di gaming, tra cui anche i tanti gamer professionisti presenti in Italia.

E a questo proposito, segnaliamo che la fibra Iliad è in offerta in questi giorni a 21,99 euro al mese per sempre anziché 25,99 euro. Per beneficiare del prezzo speciale occorre essere utenti mobile Iliad con un'offerta a 9,99 euro o 11,99 euro al mese.

Fibra Iliad in offerta a 21,99 euro al mese per gli utenti mobile Iliad

Uno dei dati più interessanti da sottolineare è il seguente: quella di Iliad è la prima offerta fibra in Italia a includere un router dotato della nuova tecnologia Wi-Fi 7, l'ultima generazione dello standard di trasferimento dati wireless. Grazie ad essa, è possibile ottenere prestazioni di velocità e stabilità ancora più performanti, sia in download che in upload, con evidenti benefici per l'esperienza streaming e il gioco online.

Grazie infatti al dispositivo iliadbox Wi-Fi 7, si ha l'opportunità di guardare film e serie tv, lavorare da casa, scaricare file e giocare ai propri videogiochi preferiti contemporaneamente, senza alcuna interruzione e con la più alta godibilità possibile.

Un ulteriore vantaggio della fibra Iliad è l'avere a disposizione una fibra ottica super veloce esclusivamente FTTH (fiber to the home). Nelle aree coperte da tecnologia FTTH EPON sarà possibile raggiungere una velocità fino a 5 Gigabit/s in download e fino a 700 Mbit/s in upload. Nelle zone invece coperte dalla tecnologia FTTH GPON si disporrà di una velocità in download fino a 2,5 Gbit/s e in upload fino a 500 Mbit/s.

In questi giorni la fibra Iliad è in offerta a 21,99 euro al mese anziché 25,99 euro. La promozione è rivolta agli utenti che hanno sottoscritto un'offerta Iliad mobile da 9,99 euro o 11,99 euro con pagamento automatico.

