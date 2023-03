Fibra Iliad: ecco la PROMO scontata per te a 19,99 euro

La Fibra di Iliad è ormai una delle PROMO più ricercate del segmento fisso. Questo perché è una delle poche tariffe senza vincoli e senza costi nascosti con un canone chiaro se senza sorprese. Attualmente è disponibile ONLINE l'offerta a meno di 20 euro mensili se in possesso di una promozione a partire da 9.99€.

Fibra: ecco la PROMO Iliad a 19,99€

La promozione mette a disposizione internet a casa in FTTH EPON o GPON con velocità massima raggiungibile stanziata a 5 Gigabit al secondo in download e 700 Mbps in upload, Modem iliadbox Wi-Fi 6 incluso nel prezzo ed in comodato d'uso ed anche le chiamate senza limiti dal fisso ed anche verso più di 60 destinazioni internazionali. Tutto questo ad un prezzo folle! Stiamo parlando di appena 19,99 euro ogni mese.

Come abbiamo detto prima, la velocità massima dipende sia dalla tecnologia sia dalla copertura presente in zona. Se quella EPON arriva fino a 5 Gigabit/s, la GPON al massimo arriva a toccare picchi di 1 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload.

Anche la Fibra segue il leitmotiv di Iliad, ossia, tutto senza vincoli e senza costi nascosti. Inoltre, il canone mensile concordato non verrà mai ritoccato.

Questa tariffa è disponibile a meno di 20 euro al mese solo per chi possiede già una SIM Iliad a 9,99 euro mensili oppure per chi attiva un nuovo contratto portando o meno il suo numero di telefono. In alternativa, è possibile richiedere la Fibra senza un SIM Mobile a soli 24,99 euro ogni mese.

Costi ed altro

La tariffa che abbiamo visto sinora offre internet flat 24 ore su 24 a soli 19,99 euro mensili. Il costo di attivazione è pari a 39,99 euro una tantum.

