Fibra Iliad: ecco i suoi vantaggi per il gaming online

Durante le più intense attività di gaming, capita di frequente che la linea Internet cade all'improvviso, con conseguenze spesso disastrose a livello di gioco. Questo accade per una scarsa stabilità della linea. Può capitare anche di dover fare i conti con un fastidioso ritardo sullo schermo rispetto alla giocata: in quest'altro caso la colpa è da attribuire al ping, il termine che nell'universo del gaming indica la latenza, cioè il tempo necessario per il trasferimento dei dati (più è alto questo valore, maggiore è il ritardo tra l'input del giocatore e la risposta del server).

La soluzione è scegliere una connessione non soltanto veloce, ma che garantisca soprattutto stabilità. In Italia il punto di riferimento in questo senso è rappresentato dalla fibra Iliad, la prima offerta che include il nuovo standard Wi-Fi 7, che consente di navigare più velocemente e con una stabilità ancora più elevata, sia in download che in upload. Tra le altre cose, in questi giorni è possibile attivare l'offerta al prezzo scontato di 21,99 euro al mese per sempre invece di 25,99 euro. La promozione in oggetto è riservata agli utenti mobile Iliad con un'offerta a 9,99 euro o 11,99 euro al mese e pagamento automatico.

L'ultima offerta della fibra Iliad a 21,99 euro al mese per sempre

Il fiore all'occhiello dell'offerta fibra di Iliad è la presenza del router dotato della nuova tecnologia Wi-Fi 7. Grazie all'innovativo iliadbox, è possibile guardare film, serie TV, giocare online, scaricare file e lavorare da casa in contemporanea su più dispositivi senza interruzioni.

Puoi verificare la copertura della tua zona tramite questa pagina del sito ufficiale Iliad. Nelle aree coperte dalla tecnologia FTTH EPON, la velocità in download raggiunge i 5 Gbit/s (tra Wi-Fi e porter ethernet), mentre in upload si ottiene un valore fino a 700 Mbit/s. Se si abita in un'area coperta dalla tecnologia FTTH GPON, la velocità in download arriva fino a 2,5 Gbit/s e quella in upload fino a 500 Mbit/s.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.