Fibra Fastweb super veloce: Casa Light ora costa 23,95€/mese

La fibra di Fastweb, che assicura una connessione veloce e include un modem WiFi 6, è proposta ad un prezzo veramente eccezionale. Con l'offerta attuale costa solo 23,95€ (il prezzo sarebbe di 27,95€ mensili, ma per chi sceglie di attivare anche Fastweb Mobile si applica in automatico una riduzione di 4€). Ecco tutti i dettagli della promozione.

Con la fibra di Fastweb hai modem WiFi 6 e corsi digitali inclusi. E l'attivazione è gratis

Una connessione in fibra ultraveloce, ideale per streaming, gaming e smart working? La fibra di Fastweb è la soluzione giusta. L'offerta attuale permette di avere in unico pacchetto tutti i servizi che ti servono per navigare e telefonare. In primo luogo, c'è il modem NeXXt One con tecnologia WiFi 6, che assicura copertura ottimale in ogni angolo della casa. Grazie a questo dispositivo l'efficienza della rete viene notevolmente migliorata, oltre al fatto che così è possibile connettere più dispositivi contemporaneamente senza avere problemi.

E poi ci sono le chiamate da telefono fisso verso numeri nazionali, sia mobili che fissi, ad un costo di 15 centesimi al minuto. Il servizio però può essere configurato a seconda delle proprie esigenze: eventualmente è possibile mantenere le chiamate a consumo o aggiungere altre opzioni extra.

Altro vantaggio incluso nell'abbonamento è l'accesso gratuito ai corsi Fastweb Digital Academy. Si tratta di una piattaforma che offre corsi di formazione in ambito digitale.

Fastweb Casa Light può essere sottoscritta direttamente online andando su questa pagina del sito di Fastweb. Ribadiamo che, aggiungendo l'offerta mobile (150 GB in 5G per lo smartphone), il prezzo scende a 23,95€ mensili. E c'è la possibilità di usufruire del servizio soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.

