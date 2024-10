Fibra di Vodafone in offerta a 25,90€ al mese più Buono Amazon da 50€

Internet Unlimited è l'offerta per la fibra di Vodafone. Attivandola dal sito ufficiale è possibile usufruire della promozione da 25,90 euro al mese, con il costo di attivazione gratuito. In più, tutti coloro che completeranno la richiesta entro il 3 ottobre riceveranno un Buono Regalo Amazon da 50 euro.

Navigazione senza limiti, modem Wi-Fi ottimizzato per lo streaming e il gaming, più chiamate illimitate verso tutti: questi i principali punti di forza di Internet Unlimited, in esclusiva online sul sito ufficiale di Vodafone.

L'offerta per la fibra di Vodafone in esclusiva online

Internet Unlimited di Vodafone include Internet alla massima velocità, chiamate illimitate e la Vodafone Station. In aggiunta a questo, si riceverà una SIM Dati con 5 Giga al mese, grazie alla quale sarà possibile navigare da qualunque dispositivo senza interruzioni.

Tra i vantaggi della fibra Vodafone si annoverano una velocità in download fino a 2,5 Gigabit al secondo, per una connessione potente e stabile, ideale per chi ama guardare film, serie tv e i più grandi eventi sportivi in diretta, nonché per gli appassionati di gaming.

La rete Vodafone è inoltre la scelta più affidabile per chi lavora in smart working, i lavoratori autonomi e i content creator, dato che è in grado di supportare qualsiasi call di lavoro o preparazione di un corso online in maniera ottimale.

La promozione Internet Unlimited a 25,90 euro al mese è valida solo online. In più, per chi completa la richiesta di attivazione entro il 3 ottobre, riceverà in regalo un Buono Amazon da 50 euro. Per attivare la rete fissa di Vodafone in offerta è sufficiente collegarsi su questa pagina dedicata del sito ufficiale.

