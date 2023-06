Fibra di Aruba: internet VELOCISSIMO a 22,47 euro al mese

Benvenuto nel futuro della connessione internet: la Fibra di Aruba. Con velocità incredibili fino a 2.5 Gbps, potrai navigare, scaricare, guardare contenuti in streaming e giocare online con prestazioni straordinarie. E la buona notizia è che puoi avere tutto questo a partire da soli 22,47 euro al mese per 24 mesi.

Immagina di avere una connessione così potente che ti permetta di scaricare interi film in pochi secondi, di guardare i tuoi programmi preferiti in streaming senza interruzioni e di giocare online con la massima fluidità.

La Fibra di Aruba ti offre tutto questo e molto altro ancora. È la soluzione perfetta per soddisfare tutte le tue esigenze di connessione, sia che tu sia un appassionato di gaming, uno streamer o un professionista che lavora da casa.

Fibra di Aruba: scopri cosa puoi avere a soli 22 euro

Aruba ha pensato anche a vantaggi esclusivi per i suoi clienti. Con la Fibra di Aruba, non ci sono costi di attivazione o migrazione. Inoltre, se in qualsiasi momento desideri interrompere il servizio, puoi farlo con soli 20,00 euro. E se hai bisogno di una pausa temporanea, il servizio Stop&Go ti permette di mettere la tua fibra in pausa senza alcun problema.

Aruba si impegna a offrirti un'esperienza di connessione eccellente, ed è per questo che mette a tua disposizione assistenza e chat 24 ore su 24. Hai dubbi, domande o necessiti di supporto tecnico? Il team di Aruba sarà sempre pronto ad aiutarti.

Inoltre, puoi arricchire ulteriormente la tua esperienza di connessione con servizi aggiuntivi. Hai bisogno di un router Wi-Fi affidabile? Puoi noleggiarlo a soli 2,20 euro al mese. E se vuoi chiamare senza limiti verso numeri nazionali, puoi attivare il servizio di chiamate illimitate a soli 4,00 euro al mese. Inoltre, se hai necessità specifiche, puoi ottenere un indirizzo IPv4 statico a 4,00 euro al mese. E se desideri una velocità di download ancora più elevata, puoi ottenere fino a 2.5 Gbps con un piccolo supplemento di 7,00 euro al mese.

La Fibra di Aruba rappresenta il futuro delle telecomunicazioni, offrendoti una connessione potente e affidabile per soddisfare tutte le tue esigenze digitali. Approfitta dell'offerta promozionale e abbonati ora a soli 22,47 euro al mese per 24 mesi. Non perdere l'opportunità di vivere un'esperienza di connessione straordinaria e godere di tutti i vantaggi offerti dalla Fibra di Aruba. Abbonati oggi stesso e preparati a esplorare un nuovo mondo di possibilità!

