Fibra da 2.5Gb/s a soli 24,99€ con la promozione Virgin Fibra

Virgin Fibra è attualmente in promozione con diverse offerte per quanto riguarda i piani tariffari internet. Tra questi possiamo trovare il piano da 2.5Gb/s a soli 29,49€, una velocità che permette di scaricare qualsiasi file di grandi dimensioni in una manciata di minuti, o vedere senza interruzioni contenuti multimediali a risoluzione elevata, come il 4K.

Virgin garantisce la fibra pura (FTTH - Fiber To The Home) fino a casa, senza nessuna durata minima contrattuale o penale, così come zero costi di attivazione. Ecco cosa di cosa è possibile beneficiare nel dettaglio.

Virgin Fibra: internet ultra veloce a un prezzo basso

Virgin Fibra offre l'opportunità di dotarsi di una connettività moderna che garantisce gli ultimi standard tecnologici per quanto riguarda la velocità di connessione. La fibra che arriva fino in appartamento consente di spingersi fino a 2.5Gb/s, una banda larghissima con cui è possibile svolgere qualsiasi tipologia di attività pensate su internet, come il download o il caricamento di dati di grosse dimensioni.

Virgin include un modem gratuito, incluso nell'offerta, che è possibile riutilizzare con qualsiasi altro operatore, trattandosi di un dispositivo non chiuso. Garantisce inoltre un servizio clienti interamente Italiano e nessuna chiamata non richiesta dai call center.

Grazie all'ampia banda offerta da Virgin, ogni attività che richiede l'uso della rete non avrà alcun limite. Svolgete le vostre videochiamate di lavoro senza alcuna interruzione e condividete documenti o archivi pensati in pochi minuti al massimo della velocità. Anche lo streaming ad alta risoluzione non sarà più finalmente un problema, dite addio a fenomeni di caricamento o buffering durante la visione.

Virgin Fibra manterrà elevate le prestazioni anche se verrà collegato più di un dispositivo. Se inoltre giocate spesso online, potete beneficiare di bassa latenza e massima reattività. Se avete intenzione di sottoscrivere l'abbonamento, non vi resta che controllare la disponibilità nella vostra zona nella pagina dedicata. In caso di esito positivo, potrete decidere di essere contattati da un operatore o procedere direttamente online.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.