Fibra Aruba in offerta a prezzo stracciato per 6 mesi e attivazione gratuita

Aruba Fibra, l'offerta per la fibra della società italiana specializzata nei servizi di data center e web hosting, è in promozione a 17,69 euro al mese per 6 mesi invece di 24,90 euro. L'offerta, valida fino al 25 novembre, è senza costi di attivazione.

Riconosciuta brand numero 1 in Italia nel settore Internet-casa, Aruba offre ai suoi clienti la vera fibra FTTH, con la possibilità di personalizzare l'offerta aggiungendo servizi opzionali come chiamate nazionali illimitate e router Wi-Fi (inclusi invece nell'offerta All-In). Inoltre, attivando la fibra di Aruba in uno dei 183 comuni appartenenti alle Aree bianche, si riceverà un voucher da 100 euro nell'ambito dell'iniziativa Open Fiber Voucher 2024. Per maggiori informazioni fai clic sul bottone posizionato qui sotto.

Aruba Fibra in promozione a 17,69 euro al mese per 6 mesi

La fibra per la casa di Aruba è ideale per chi è alla ricerca di una connessione veloce e stabile per studiare, guardare film in streaming, lavorare e giocare online. Restando in tema di performance, Aruba garantisce una velocità in download fino a 10 Gbps e in upload fino a 2,5 Gbps.

Per ottenere il massimo dalla propria connessione, Aruba offre inoltre dei servizi aggiuntivi, tra cui Download da 2,5 Gbps (3 euro al mese), Assistenza Casa (4,99 euro al mese) e Download 10 Gbps (24 euro al mese). Nelle Aree bianche, invece, il servizio opzionale Download 2,5 Gbps costa 4 euro al mese.

Da segnalare infine la funzionalità Stop&Go, grazie alla quale i clienti Aruba possono mettere in pausa la connessione per 30 giorni consecutivi ogni anno, così da non dover pagare quando non sono in casa perché magari impegnati in un viaggio all'estero di almeno 4 settimane.

Puoi verificare la copertura della zona in cui abiti tramite questa pagina del sito ufficiale Aruba. L'offerta termina il prossimo 25 novembre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.