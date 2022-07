Per andare incontro ai tanti italiani che si accingono ad andare in vacanza o che lo sono già, Aruba ha lanciato Stop&Go, un servizio che offre ai clienti dell’operatore la possibilità di mettere in stand-by per un mese l’abbonamento.

Come funziona il servizio Stop&Go?

Entrando nello specifico, questa opzione può essere attivata nel pannello di gestione personale. In questo modo, l’utilizzo della fibra ottica viene messo in pausa, così come la stessa fatturazione.

Per quanto riguarda la pausa, il periodo può essere scelto all’interno dell’area, dove è presente una tab dedicata in cui selezionare i giorni consecutivi, che possono arrivare fino a 30.

Una volta che l’abbonato ha stabilito la data in cui ha inizio il periodo di sospensione del servizio di fibra ottica, riceverà sul suo smartphone un SMS in cui verrà indicato, oltre alla data di inizio del periodo, anche quella di conclusione. Durante questo lasso temporale, non sarà tenuto a pagare il canone.

Con quali offerte è compatibile?

Il servizio Stop&Go non è compatibile con tutte le tipologie di abbonamento. Chi è interessato ad abbonarsi con Aruba per usufruire di tale servizio, può scegliere tra i seguenti profili tariffari:

Fibra Aruba : questa promo è indirizzata ai privati, offrendo loro massima qualità quando guardano in streaming serie TV e Film oppure giocano ai videogame. Anziché a 26,47 euro, il prezzo mensile per l’abbonamento è di 17,69 euro per i primi 12 mesi . La connessione è garantita fino a 1 GB in download e fino a 300 MB in upload. Incluso, anche nelle aree bianche, è il costo di attivazione. Questa promo è valida fino all’11 agosto .

: questa promo è indirizzata ai privati, offrendo loro massima qualità quando guardano in streaming serie TV e Film oppure giocano ai videogame. Anziché a 26,47 euro, il prezzo mensile per l’abbonamento è di . La connessione è garantita fino a 1 GB in download e fino a 300 MB in upload. Incluso, anche nelle aree bianche, è il costo di attivazione. Questa promo è valida . Fibra Aruba All-In: con questo piano tariffario vengono uniti i vantaggi del piano precedente alle chiamate nazionali illimitate e al router Wi-Fi, entrambi compresi nel prezzo. Il prezzo dell’abbonamento è di 19,89 euro al mese per 12 mesi, da attivare entro il 25 agosto, anziché 29,90 euro. Nell’abbonamento sono stati inclusi sconti fino all’80% sull’eventuale acquisto di prodotti Aruba, come hosting, PEC, software di fatturazione elettronica e firma digitale.

Pagando soltanto 2 euro in più al mese, l’utente potrà usufruire di una velocità maggiore in upload (500 MB).

