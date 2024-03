Fibra 100% Ultraveloce a 24,90€/mese per 12 mesi. Attivazione 29€ anziché 49€

Quando si pensa a una connessione Internet efficiente, ciò che viene in mente è la velocità di download e upload. Troppo spesso, però, si ignora un aspetto altrettanto importante, ovvero la stabilità.

Anzi, molto spesso, questo aspetto è ancora più importante delle performance. D'altronde a cosa serve avere dei picchi di connessione favolosi ma andare poi offline diverse volte al giorno?

La notizia buona è che, con una scelta saggia del servizio, è possibile ottenere sia prestazioni elevate che una linea solida... il tutto a un prezzo a dir poco interessante.

Una recente indagine proposta attraverso lo speedtest di Ookla, vero e proprio punto di riferimento per il settore, è stato sancito come Sky Wi-Fi sia la connessione con fibra più stabile d'Italia. Una scelta più che saggia, dunque, per chiunque voglia avere la certezza di non trovarsi, magari nel mezzo di uno streaming o durante un'attività lavorativa, tagliato fuori dalla rete.

Grandi prestazioni, solidità della connessione e la grande occasione di uno sconto imperdibile

Sky Wi-Fi è la soluzione ideale per chi non vuole scendere a compromessi, con una connessione performante ideale tanto per il tempo libero, sia streaming che sessioni di gaming, quanto per il lavoro o qualunque altra attività online.

Per garantire il meglio ai propri clienti, Sky propone una tecnologia molto interessante come il Wi-Fi sferico. Stiamo parlando di un HUB dotato di 8 antenne, posizionate per garantire un angolo di copertura totale nell'area circostante. Il risultato è logico: un segnale omogeneo, per una connessione Wi-Fi estremamente solida.

E per quanto riguarda i costi? Sky Wi-Fi ha anche l'innegabile pregio di offrire il suo servizio a un prezzo più che contenuto, anche in virtù dell'attuale sconto proposto al pubblico.

Sky Wi-Fi, infatti, offre la sua connessione Fibra solitamente a 29,90€ al mese. Un prezzo di per sé già concorrenziale ma che, grazie alla promozione a tempo limitato, è ancora più basso.

Per ottenere la connessione più solida d'Italia, infatti, ora ti bastano solo 24,90€ al mese: un'occasione da non farti scappare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.