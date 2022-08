FFmpeg 5.1 “Riemann” LTS: implementato il supporto alla VDPAU AV1 Hardware Acceleration

Gli sviluppatori del progetto FFmpeg, storica suite software open source ideata per registrare, convertire e riprodurre file multimediali, hanno annunciato alla propria community di utenti la disponibilità della nuova major release del programma. FFmpeg 5.1 “Riemann” LTS (Long Term Support) è una versione speciale di questo multimedia framework che verrà supportata per almeno due anni, dunque molto di più rispetto alle comuni build di FFmpeg. In questa edizione è possibile reperire una grossa serie di novità davvero interessanti che migliorano notevolmente la user experience generale e rendono il workflow dell'utente più fluido e snello.

La novità più importante che è possibile individuare in FFmpeg 5.1 “Riemann” LTS e l'introduzione del supporto alla VDPAU (Video Decode and Presentation API) AV1 Hardware Acceleration. AV1 (AOMedia Video 1) è un codec video open source e royalty-free ideato appositamente per lo streaming dei contenuti multimediali online. Si tratta concretamente dell'alternativa libera al più comune formato H.265 /HEVC ed il suo sviluppo è foraggiato dalla Alliance for Open Media, un'organizzazione no profit che ha come membri aziende come: Amazon, Cisco, Google, Intel, Microsoft, Mozilla, Netflix, ARM, Nvidia, AMD ed Apple.

Il supporto all'Hardware Acceleration con AV1 permette dunque agli utenti di sfruttare a pieno le potenzialità del proprio PC e di riprodurre in modo fluido i contenuti audio e video pacchettizzati con tale standard. In FFmpeg 5.1 “Riemann” LTS è possibile trovare il supporto al formato di immagine PHM e ad QOI, una specifica software pensata per eseguire la compressione di immagini raster a colori, a 24 o 32 bit, senza perdita di qualità.

Inoltre sono state implementate delle patch per la gestione di IPFS (InterPlanetary File System), un protocollo peer-to-peer dedicato all'archiviazione e condivisione di dati in un file system distribuito, ed IPNS (InterPlanetary Name System), un set di protocolli, pacchetti e specifiche che consente di scambiare dati.