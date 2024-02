Festival Sanremo 2024: oggi cover e duetti, scaletta e come vederlo dall'estero

Il Festival di Sanremo 2024 continua: il prossimo appuntamento in calendario, oggi 9 febbraio, è quello con la serata delle cover e dei duetti, diventata oramai un elemento centrale di ogni edizione del Festival. I cantanti in gara saranno affiancati da altri artisti e eseguiranno medley o canzoni di grande successo della musica italiana e internazionale. Per guardare la serata delle cover di Sanremo è sufficiente collegarsi a Rai Uno, a partire dalle 20.30. Come da tradizione, sarà una serata lunga.

Anche la serata delle cover e dei duetti di Sanremo potrà essere vista in streaming dall'estero su Rai Play. Quest'anno, infatti, tutto il Festival è disponibile sula piattaforma di streaming della Rai, senza limitazioni geografiche. Basta collegarsi all'app o al sito di Rai Paly per seguire la diretta streaming.

Da notare, però, che i video di Sanremo saranno accessibili dall'estero solo per pochi giorni. Nello stesso tempo, quasi tutti gli altri contenuti di Rai Play restano bloccati dall'estero, per via delle limitazioni geografiche all'accesso. Per aggirare questi blocchi è sufficiente affidarsi a una VPN.

Con NordVPN, infatti, è possibile spostare il proprio IP in Italia (scegliendo un server italiano) e accedere senza limiti a Rai Play. La VPN è ora attivabile al prezzo scontato di 3,99 euro al mese con 3 mesi gratis da regalare a un amico, scegliendo il piano biennale. Per tutti i dettagli in merito è possibile visitare il sito di NordVPN tramite il link qui di sotto.

Come accedere a Rai Play dall'estero

Per guardare i contenuti di Rai Play in streaming dall'estero bisogna analizzare due casi:

per i contenuti senza blocco geografico , come le serate del Festival di Sanremo, basta collegarsi all'app o al sito di Rai Play e avviare lo streaming

, come le serate del Festival di Sanremo, basta per i contenuti con blocco geografico, invece, è necessario attivare una VPN e spostare il proprio IP in Italia

La scelta giusta per accedere liberamente e senza tracciamento a Rai Play dall'estero è NordVPN. La VPN, considerata come la migliore VPN sul mercato, oggi è in offerta e costa appena 3,99 euro al mese, con 3 mesi gratuiti in regalo per un amico, scegliendo il piano biennale. Da notare che con 2 euro in più al mese ci sono anche 1 TB in cloud e il Password Manager.

Sanremo 2024: l'elenco delle cover e dei duetti

La serata delle cover e dei duetti di Sanremo vedrà tantissimi protagonisti salire sul palco dell'Ariston. Ecco l'elenco completo:

Alessandra Amoroso con i BoomDaBash – Medley

con i – Medley Alfa con Roberto Vecchioni – "Sogna ragazzo sogna" di Roberto Vecchioni

con – "Sogna ragazzo sogna" di Roberto Vecchioni Angelina Mang o con il quartetto d'archi dell'orchestra di Roma – "La rondine" di Mango

o con il – "La rondine" di Mango Annalisa con La Rappresentante di Lista e il coro Artemia – "Sweet dreams (Are made of this)" degli Eurythmics

con – "Sweet dreams (Are made of this)" degli Eurythmics BigMama con Gaia, La Niña e Sissi – "Lady Marmalade" di Labelle

con – "Lady Marmalade" di Labelle Bnkr44 con Pino D'Angiò – "Ma quale idea" di Pino D'Angiò

con – "Ma quale idea" di Pino D'Angiò Clara con Ivana Spagna e il Coro di voci bianche del Teatro Regio di Torino – "Il cerchio della vita" di Ivana Spagna

con e il – "Il cerchio della vita" di Ivana Spagna Dargen D'Amico con BabelNova Orchestra – Omaggio a Ennio Morricone: “Modigliani” sulle note di The Crisis

con – Omaggio a Ennio Morricone: “Modigliani” sulle note di The Crisis Diodato con Jack Savoretti – "Amore che vieni, amore che vai" di Fabrizio De André

con – "Amore che vieni, amore che vai" di Fabrizio De André Emma con Bresh – Medley di Tiziano Ferro

con – Medley di Tiziano Ferro Fiorella Mannoia con Francesco Gabbani – "Che sia benedetta" di Fiorella Mannoia e "Occidentali's karma" di Francesco Gabbani

con – "Che sia benedetta" di Fiorella Mannoia e "Occidentali's karma" di Francesco Gabbani Fred De Palma con gli Eiffel 65 – Medley degli Eiffel 65

con gli – Medley degli Eiffel 65 Gazzelle con Fulminacci – "Notte prima degli esami" di Antonello Venditti

con – "Notte prima degli esami" di Antonello Venditti Geolier con Guè, Luchè e Gigi D'Alessio – Medley dal titolo "Strade"

con e – Medley dal titolo "Strade" Ghali con Ratchopper – Medley dal titolo "Italiano vero"

con – Medley dal titolo "Italiano vero" Il Tre con Fabrizio Moro – Medley di Fabrizio Moro

con – Medley di Fabrizio Moro Il Volo con Stef Burns – "Who wants to live forever" dei Queen

con – "Who wants to live forever" dei Queen Irama con Riccardo Cocciante – "Quando finisce un amore" di Riccardo Cocciante

con – "Quando finisce un amore" di Riccardo Cocciante La Sad con Donatella Rettore – "Lamette" di Donatella Rettore

con – "Lamette" di Donatella Rettore Loredana Bertè con Venerus – "Ragazzo mio" di Luigi Tenco con l'arrangiamento di Ivano Fossati

con – "Ragazzo mio" di Luigi Tenco con l'arrangiamento di Ivano Fossati Mahmood con i Tenores di Bitti – "Come è profondo il mare" di Lucio Dalla

con i di Bitti – "Come è profondo il mare" di Lucio Dalla Maninni con Ermal Meta – "Non mi avete fatto niente" di Ermal Meta

con – "Non mi avete fatto niente" di Ermal Meta Mr.Rain con i Gemelli Divers i – "Mary" dei Gemelli Diversi

con i i – "Mary" dei Gemelli Diversi Negramaro con Malika Ayane – "La canzone del sole" di Lucio Battisti

con Malika – "La canzone del sole" di Lucio Battisti Renga Nek – Medley dei loro successi

– Medley dei loro successi Ricchi e Poveri con Paola & Chiara – Medley di "Sarà perché ti amo" e "Mamma Maria" dei Ricchi e Poveri

con – Medley di "Sarà perché ti amo" e "Mamma Maria" dei Ricchi e Poveri Rose Villain con Gianna Nannini – Medley

con – Medley Sangiovanni con Aitana – Medley di "Farfalle" e "Mariposas" di Sangiovanni

con – Medley di "Farfalle" e "Mariposas" di Sangiovanni Santi Francesi con Skin – "Hallelujah" di Leonard Cohen

con Skin – "Hallelujah" di Leonard Cohen The Kolors con Umberto Tozzi – Medley dei successi di Umberto Tozzi

