Festival Sanremo 2024: il successo continua, come vedere dall'estero la 3° serata

Continua il successo del Festival di Sanremo 2024. Anche la seconda serata è stata un successo di pubblico, con uno share del 60,1% e oltre 10 milioni di italiani che hanno seguito l'evento su Rai Uno. Ora il Festival continua con la terza puntata: questa sera ci sarà Teresa Mannino nel ruolo di co-conduttrice accanto ad Amadeus. L'attrice siciliana raccoglie il testimone da Marco Mengoni e Giorgia, protagonisti delle prime due serate.

Per vedere la terza serata del Festival di Sanremo 2024 dall'estero è possibile collegarsi a Rai Play. Quest'anno, infatti, il Festival viene trasmesso in streaming su Rai Play senza limitazioni geografiche. Tutti gli italiani, a prescindere dal posto in cui si trovano, hanno la possibilità di seguire Sanremo grazie alla piattaforma di streaming.

Da notare, però, che i contenuti del Festival di Sanremo 2024 resteranno disponibili solo per poco tempo per chi si collega dall'estero. Per accedere a Rai Play, infatti, continua a essere fondamentale utilizzare una VPN e geolocalizzare il proprio IP in Italia. La soluzione giusta su cui puntare in questo momento è NordVPN.

Con l'offerta in corso, NordVPN è costa 3,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale che include 3 mesi gratis da regalare a un amico oltre che una garanzia di rimborso di 30 giorni. Per attivare subito la VPN basta seguire il link qui di sotto.

Come guardare il Festival di Sanremo 2024 dall'estero: la guida completa

Quest'anno, il Festival di Sanremo 2024 è disponibile in streaming su Rai Play, senza limitazioni geografiche. Di conseguenza, per guardare tutte le serate del Festival è sufficiente collegarsi a Rai Play e seguire la diretta tramite Rai Uno, senza costi di alcun tipo.

Da notare, però, che per l'accesso a tutti gli altri contenuti di Rai Play dall'estero (oltre che per riguardare il Festival e gli altri contenuti collegati) è necessario utilizzare una VPN. In genere, infatti, la piattaforma di streaming della Rai applica un blocco geografico all'accesso.

Per aggirare tale blocco è sufficiente utilizzare NordVPN: la VPN è ora disponibile con un costo di 3,99 euro al mese, puntando sul piano biennale. Per accedere all'offerta in questione è sufficiente seguire il link riportato qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.