Festival di Sanremo 2024: come vedere in streaming dall'estero la seconda serata

L'edizione 2024 del Festival di Sanremo è iniziata: quest'anno è possibile vedere tutte le serate dell'evento in diretta streaming anche dall'estero. Basta collegarsi a RaiPlay durante la diretta per seguire il Festival, senza blocchi all'accesso per chi vive all'estero, a differenza di quanto avviene di solito con la piattaforma di streaming della Rai. Tutti i contenuti legati a Sanremo resteranno disponibili per poco tempo su Rai Play per chi vive all'estero.

Per recuperare i video del Festival di Sanremo 2024 e per accedere a tutti gli altri contenuti di Rai Play in streaming dall'estero è necessario ricorrere a una VPN. In questo caso, infatti, è necessario affidarsi alla VPN per aggirare i blocchi geografici applicati dalla piattaforma a chi vive all'estero. La scelta giusta è NordVPN, attualmente disponibile al prezzo scontato di 3,79 euro al mese, scegliendo il piano biennale. Per tutti i dettagli basta visitare il sito di NordVPN:

Seconda serata di Sanremo 2024: tutto quello che c'è da sapere

La seconda serata del Festival di Sanremo 2024 prenderà il via questa sera. Sul palco saliranno 15 cantanti (al momento, non c'è ancora una scaletta ufficiale) e ci sarà anche un nutrito gruppo di ospiti.

Tra questi troviamo Giovanni Allevi oltre all'attore John Travolta. Ci sarà anche parte del cast di Mare Fuori serie appena disponibile con la quarta stagione su Rai Play. Collegamenti esterni con Bob Sinclar e Rosa Chemical oltre che con Fiorello, Alessia Marcuzzi e Fabrizio Biggio dal box di Viva Rai 2.

Come sempre, anche la seconda serata di Sanremo 2024 sarà trasmessa su Rai Uno oltre che in diretta streaming su Rai Play. Come anticipato in precedenza, il Festival sarà trasmesso in diretta anche all'estero, sempre grazie a Rai Play, eliminando i blocchi geografici che caratterizzano la piattaforma di streaming.

È necessario, invece, utilizzare una VPN come NordVPN, ora disponibile a 3,79 euro al mese, per accedere a tutti gli altri contenuti disponibili su Rai Play oltre che per riguardare (nel corso dei prossimi giorni) i contenuti di Sanremo.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.