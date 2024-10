Festa delle Offerte Prime 2024: scopri i migliori smartphone in offerta!

L'ora "X" è scattata, e finalmente possiamo scoprire insieme quali sono le migliori offerte per gli smartphone in sconto in occasione della Feste delle Offerte Prime Amazon! Questi ribassi esclusivi sono riservati ai clienti Prime, una vera e propria coccola per i fedelissimi che desiderano regalarsi un nuovo dispositivo tecnologico spendendo il meno di sempre. Pronto a conoscere il nome (e il prezzo) del tuo nuovo cellulare? Comincia a dare un'occhiata!

Samsung Galaxy S24 Ultra con caricatore incluso e rimborso di 300€

Al suo prezzo minimo storico, questo modello Samsung Galaxy S24 Ultra non si limita ad essere il migliore della sua categoria offrendoti ben 1TB di memoria, ma arriva completo di caricatore e con un'opzione di rimborso spese pari a 300€!

Google Pixel 8 Pro da 512GB

A questo prezzo e con uno sconto così corposo, non puoi lasciartelo sfuggire: Google Pixel 8 Pro è il meglio esistente sul mercato Google per prestazioni e bellezza, e anche per il suo comparto fotografico.

Xiaomi 12 con tripla fotocamera

Incredibile ribasso per Xiaomi 12, una delle punte di diamante di casa Xiaomi che con la sua tripla fotocamera da 50MP, 13MP e 5MP ti sorprende come non mai. Non lasciarti sfuggire questa promo pazzesca!

realme GT6 da 256GB razor green

Sempre più bassi questi prezzi, anche per quanto riguarda gli smartphone realme! Come ad esempio per questo modello realme GT6, uno smartphone top di gamma che non si era mai visto con questo ribasso.

OPPO A38 - il più economico di tutti

Ho lasciato per ultimo la ciliegina sulla torta: OPPO A38 è lo smartphone con doppia fotocamera completo di supporto per auto a prezzo piccolissimo, in un vibrante e divertente colore "giallo gold". Non aspettare a farlo tuo!

Lanciati nel meraviglioso mondo della Festa delle Offerte Prime di Amazon e scegli oggi stesso il tuo nuovo smartphone!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.