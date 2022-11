Fedora 38: si valuta l'introduzione di edizioni dedicate ai device mobile

Mentre si attende il rilascio di Fedora 37, rimandato a causa di un grave bug scoperto all'interno del codice di OpenSSL, che dovrebbe avvenire nei prossimi giorni i coder del progetto stanno già pensando alle novità da implementare all'interno della futura stable release ovvero Fedora 38. Ad esempio in questi giorni la community di mantainer sta discutendo se portare avanti lo sviluppo di una serie installer, chiamate Phosh (Phone Shell) image, dedicati ai dispositivi mobile con schermi touchscreen.

Si tratta nello specifico di edizioni di Fedora pensate per gli smartphone con un ambiente grafico basato su GNOME Shell, o almeno una sua versione personalizzata, ed animato dal display server Wayland. Esiste inoltre una proposta similare che prevede il rilascio di alcune Fedora Linux image con KDE Plasma Mobile, ovvero la versione di KDE dedicata proprio ai tablet ed ai cellulari.

Per il momento però si tratta di semplici proposte, infatti il tutto dovrà ricevere il via definitivo dal FESCo (Fedora Engineering and Steering Committee) ovvero l'organo del progetto che si occupa di definire lo sviluppo e l'evoluzione della distribuzione e che di volta in volta viene interpellato per approvare o bocciare le diverse idee dei mantainer e contributor.

Attualmente ad occuparsi dello sviluppo di queste edizioni mobile di Fedora è il SIG (Fedora Special Interest Group), che si occupa appunto di fornire le Phosh image per architettura x86_64 e AArch64. Ecco la proposta dei diversi mantainer favorevoli a tale novità:

"In commercio esistono numerosi tablet x86_64 e aarch64 e altri dispositivi mobili similari. Offrire di media d'installazione di Fedora dedicate a tali device renderebbe più semplice per gli utenti installare la distribuzione ed utilizzarla su di essi. Queste edizioni permetteranno di diffondere maggiormente Fedora e porteranno più utenti all'interno della community, oltre a fornire una phone interface 100% open source ."

La versione stabile di Fedora 38 dovrebbe vedere la luce nella primavera del 2023 dunque probabilmente il FESCo si esprimerà sulla questione nei prossimi mesi.