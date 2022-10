Fedora 37: rilascio rimandato a causa di una vulnerabilità di OpenSSL

Il rilascio della versione stabile di Fedora 37 era previsto per questa settimana ma i developer del progetto hanno deciso di rimandare il tutto a causa di una grossa falla di sicurezza scoperta all'interno della libreria OpenSSL. Fedora 37 gode di tutta una serie di innovazioni davvero interessanti che vanno concretamente a migliorare il workflow dell'utente con tale sistema operativo. Ad esempio una delle novità di maggiore importanza è la transizione ai pacchetti software RPM 4.18. L'adozione di tale formato consente ai mantainer della distribuzione di offrire un ambiente desktop maggiormente prestante e robusto. Il passaggio a RPM 4.18 è poi stato obbligatorio per garantire l'implementazione del nuovo sistema di firma digitale dedicato proprio ai diversi pacchetti software.

Sempre per garantire un miglioramento prestazione Fedora 37 beneficia di un nuovo default compilation flag. Questa soluzione è stata ideata per andare a migliorare tutte le operazioni di performance profiling. Oltretutto in questa release è presente un rinnovato supporto per i zero touch onboarding/edge device ed al protocollo open source FDO (FIDO Device Onboard).

Si tratta dunque di una versione davvero ricca di novità. Tuttavia in questi giorni il Red Hat Security Team, ovvero i programmatori che si occupano appunto delle questioni di sicurezza inerenti al codice della distribuzione, ha annunciato che il rilascio è stato posticipato di diverse settimane a causa di un pericoloso bug annidato in OpenSSL, ovvero l'implementazione open source dei protocolli SSL e TLS. Tale componente software assicura lo scambio dati sicuro tra un client, come il browser web, ad un server, tipo i normali portali internet, dunque come è facile intuire è di vitale importanza per il sistema operativo.

I dettagli della vulnerabilità scoperta dal Red Hat Security Team non sono stati ancora resi pubblici ed è plausibile che lo saranno nei prossimi giorni quando i coder avranno sviluppato delle adeguate contromisure di sicurezza, visto che il bug potrebbe essere presente anche in Fedora 36 o su altri sistemi Linux. La nuova data di rilascio di Fedora 37 è dunque fissata per il 15 novembre.