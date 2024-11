FC 25 ad un PREZZO RIDICOLO per il Black Friday di Amazon

FC 25 è il nuovo titolo della serie calcistica con la nuova nomenclatura, dopo che ha abbandonato la terminologia "FIFA" e oggi, su Amazon, in occasione del Black Friday 2024 viene venduto a 49,90€ grazie allo sconto attivo del 38%.

Il calcio come mai prima d'ora: FC 25 al 38% di sconto su Amazon per il Black Friday!

EA Sports FC 25 inaugura una nuova era per i videogiochi di calcio, combinando autenticità, innovazione e divertimento per offrire un’esperienza unica agli appassionati. La Edizione Standard include il gioco completo, portando sul tuo schermo la massima qualità del calcio virtuale.

Con un database di oltre 19.000 giocatori e giocatrici e più di 700 squadre dei campionati più prestigiosi, il gioco riproduce fedelmente movimenti, stili di gioco ed esultanze, grazie ai dati raccolti direttamente dalle partite reali. Questa cura per il dettaglio rende ogni azione sul campo estremamente realistica.

Le novità di EA Sports FC 25 includono modalità inedite come il Rush 5 vs 5, che ti permette di sfidare i tuoi amici in partite rapide e intense. Questa modalità è disponibile in Football Ultimate Team, Club e Calcio d’inizio, garantendo ore di puro divertimento in sfide a ranghi ridotti.

Una revisione sostanziale del sistema tattico offre un maggiore controllo strategico e movimenti di squadra ancora più realistici. Inoltre, il nuovo modello di intelligenza artificiale, basato su dati reali, arricchisce il gameplay, influenzando le tattiche tramite i nuovi ruoli giocatore. Per la prima volta, potrai vivere l’emozione della Carriera femminile, prendendo il controllo di un club o di una giocatrice nei cinque principali campionati al mondo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.