FC 24 per PS5 al 69%: PREZZO ASSURDO su Amazon

L'HyperMotionV in FC 24 segna un epocale avanzamento nel realismo del gioco, grazie alla sua capacità di tradurre il ritmo e la fluidità del calcio reale direttamente nel mondo virtuale. Questa tecnologia rivoluzionaria si basa su dati volumetrici provenienti da oltre 180 partite di alto livello.

Gli stili di gioco, ottimizzati tramite i dati di Opta, offrono agli atleti una dimensione superiore. Il motore Frostbite migliorato garantisce un'esperienza di gioco ottimale, con un livello di dettaglio senza precedenti che rende ogni momento di EA Sports FC 24 incredibilmente vicino al calcio reale.

Dai modelli di giocatore SAPIEN realistici alle pieghe delle loro divise durante le azioni di gioco, ogni dettaglio è curato per garantire un coinvolgimento totale. L'autenticità dell'esperienza non si ferma al campo: dal pubblico alla telecronaca, EA Sports FC 24 offre una simulazione televisiva impeccabile, per un coinvolgimento totale nell'azione.

Con Ultimate Team, puoi creare la squadra dei tuoi sogni, aggiungendo sia giocatori che calciatrici del presente e del passato, e personalizzando il tuo club dentro e fuori dal campo. Scegli il tuo percorso nel mondo del calcio virtuale: scendi in campo come giocatore o siediti in panchina come tecnico e scrivi la tua storia nella Carriera giocatore o tecnico di EA Sports FC 24.

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile un mega sconto del 69% sulla versione PS5 di FC 24, costo finale e totale: 24,98€.