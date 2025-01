Fastweb Mobile offre minuti illimitati, il 5G e la protezione dalle frodi online

La nuova offerta mobile di Fastweb propone una serie di soluzioni particolarmente interessanti che uniscono velocità, affidabilità, sicurezza e convenienza. L’offerta Fastweb Mobile, infatti, prevede 150 GB di traffico internet anche in 5G, con minuti illimitati e l’accesso gratuito per tre mesi a Fastweb Protect, l’insieme di strumenti dedicati alla sicurezza online. Attiva ora Fastweb Mobile a 7,9€ al mese.

Cosa prevede l’offerta Fastweb Mobile

Nel canone mensile di 7,99€, Fastweb Mobile include i minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali, 150 GB di traffico internet con il 5G incluso, 100 SMS, la possibilità di scegliere tra la SIM tradizionale e l’eSIM e l’accesso ai corsi della Fastweb Digital Academy (per acquisire le competenze sulle professioni più richieste dal mercato).

Un’offerta, quindi, che non si limita a proporre Giga e minuti a un costo molto competitivo, ma che si arricchisce di diverse funzionalità e servizi. Come quelli di Fastweb Protect per migliorare la sicurezza online. Questa suite, infatti, prevede il blocco dei pop-up, delle pubblicità e dell’accesso ai siti potenzialmente pericolosi con una serie di strumenti e un’applicazione dedicata per la protezione dell’identità digitale. Inoltre Fastweb Protect include anche la polizza assicurativa Wallife per la protezione dalle frodi online con la possibilità di essere rimborsati in caso di perdite economiche.

Inoltre attivando Fastweb Mobile si ha accesso a un codice promozionale da condividere con i propri amici per ricevere fino a 50€ di buoni da spendere sui principali store (Amazon, IKEA, MediaWorld, eccetera). Allo stesso tempo chi utilizza il codice promozionale riceverà uno sconto sull’offerta Fastweb Mobile.

Inclusi nell’offerta Fastweb Mobile ci sono anche i minuti illimitati verso più di 60 destinazioni internazionali (come Australia, Brasile, Francia, Germania, Messico, Regno Unito, Spagna e Svizzera) e 11 GB di traffico internet da utilizzare in roaming in tutti i Paesi dell’Unione Europea compresi Regno Unito, Svizzera e Ucraina.

