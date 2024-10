Fastweb Mobile con 150 Giga in 5G in offerta a 7,95 euro al mese

Sul sito ufficiale di Fastweb è disponibile Fastweb Mobile, l'offerta di telefonia con 150 Giga in 5G, minuti illimitati verso fissi e mobili internazionali e 100 SMS. Il contributo per la SIM o la eSIM è pari a 10 euro, costi di attivazione inclusi.

Secondo i dati di Speedtest Intelligence, Ookla ha premiato Fastweb come la rete mobile più veloce d'Italia per la quarta volta. La sottoscrizione dell'offerta avviene online tramite questa pagina, con l'attivazione resa ancora più semplice e veloce usando lo SPID o la CIE (Carta d'Identità Elettronica). In alternativa, è possibile procedere con l'attivazione attraverso un video riconoscimento.

L'offerta Fastweb Mobile con 150 Giga in 5G e minuti illimitati

Fastweb Mobile include 150 Giga in 5G, in modo da navigare alla massima velocità. Il 5G è disponibile nelle aree coperte dal servizio e con i dispositivi compatibili. Per verificare la copertura dell'area in cui si abita, è sufficiente collegarsi alla pagina qui sopra.

Un altro punto chiave dell'offerta è rappresentato dai minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali, senza scatto alla risposta. Questo dà modo dunque di parlare con chiunque e per quanto tempo si vuole.

A proposito di minuti illimitati, sono incluse anche 60 destinazioni internazionali. Inoltre, l'offerta telefonica di Fastweb include il roaming, con Regno Unito, Svizzera e Ucraina incluse. Per quanto riguarda quest'ultimo tema, Fastweb offre fino a 11 GB al mese, compreso l'invio di SMS e telefonate senza costi aggiuntivi.

Infine, occorre sottolineare come le tariffe di Fastweb siano trasparenti e senza vincoli, senza costi nascosti. In questi giorni è possibile attivare online l'offerta Fastweb Mobile in promo a 7,95 euro al mese sulla pagina dedicata dell'operatore telefonico.

