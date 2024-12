Fastweb Mobile: 150 Giga in 5G a 7,95€ al mese

Tra le offerte più interessanti che includono la navigazione in 5G si annovera Fastweb Mobile, l'offerta telefonica di Fastweb con 150 Giga e minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali a 7,95 euro al mese. La promozione prevede un costo di attivazione una tantum di 10 euro e la spedizione gratuita della SIM, con la possibilità di richiedere eventualmente anche la eSIM se si ha uno smartphone compatibile con la SIM in formato virtuale.

L'offerta Fastweb Mobile 150 include i seguenti servizi: la verifica del credito residuo, Ti ho chiamato, l'avviso di chiamata e la segreteria telefonica. A tutto questo poi si aggiungono 100 SMS al mese e i corsi della Fastweb Digital Academy, che possono offrire un valido aiuto nell'arricchire le proprie conoscenze informatiche.

Per attivare l'offerta è sufficiente collegarsi a questa pagina del sito ufficiale Fastweb. Dopo aver completato la sottoscrizione, si riceverà a casa la SIM entro 7 giorni lavorativi. Per l'attivazione di quest'ultima si può procedere sia con SPID o CIE (metodo più veloce) oppure attraverso l'identificazione tramite video. La SIM sarà attiva entro 48 ore dall'avvenuta identificazione.

I dettagli dell'offerta Fastweb Mobile 150

Con Fastweb Mobile si hanno ogni mese 150 Giga a disposizione per navigare anche in 5G, a patto di avere un dispositivo compatibile e di abitare in un'area coperta dal servizio. A questo proposito, Fastweb si appoggia alla rete WindTre, che attualmente con la sua connettività 5G copre il 97% della popolazione italiana.

Sempre in relazione ai Giga, nei Paesi dell'Unione europea, in Svizzera, nel Regno Unito e in Ucraina ogni utente ha a disposizione 11 Giga in roaming, minuti illimitati e 100 SMS ogni mese. Se si ha bisogno di più Giga, Fastweb mette a disposizione le Opzioni Internazionali, che permettono di restare connessi anche nei Paesi al di fuori dell'Europa, tra cui Stati Uniti e Canada.

L'attivazione di Fastweb Mobile avviene direttamente online su questa pagina dedicata. La spedizione della SIM o eSIM è gratuita.

