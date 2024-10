Fastweb Casa Light: la connessione ultraveloce per la tua casa

Fibra ultraveloce

Con Fastweb Casa Light, puoi dire addio a problemi di connessione lenti o instabili. Grazie alla fibra ultraveloce, sarai in grado di navigare, guardare contenuti in streaming, partecipare a videochiamate e lavorare da remoto senza alcuna interruzione. Che tu stia caricando file pesanti o guardando video in alta definizione, la fibra di Fastweb ti offre la massima velocità disponibile, garantendo un’esperienza online fluida e affidabile.

Chiamate a consumo

Uno dei punti di forza di questa offerta è la flessibilità nelle chiamate. Con Fastweb Casa Light, le chiamate sono a consumo, il che significa che paghi solo per quello che usi. Non dovrai preoccuparti di canoni aggiuntivi o di servizi che non utilizzi: se non chiami spesso da rete fissa, puoi risparmiare senza rinunciare alla possibilità di effettuare chiamate quando necessario.

Internet Box NeXXt One

Incluso nell’offerta c’è l’Internet Box NeXXt One, un dispositivo di ultima generazione che ti garantisce una connessione Wi-Fi potente e stabile in tutta la casa. Questo modem avanzato ti permette di godere di una copertura ottimale anche negli spazi più difficili da raggiungere, come piani superiori o stanze lontane dal router.

Attivazione inclusa e nessun costo nascosto

Un ulteriore vantaggio dell’offerta Fastweb Casa Light è che l’attivazione è inclusa nel prezzo. Non ci sono costi nascosti o sorprese in fattura, permettendoti di godere di un servizio trasparente e senza spese extra. Puoi attivare la tua linea in modo semplice e rapido, e iniziare a navigare subito alla massima velocità.

Impara e cresci con i corsi della Fastweb Digital Academy

Sottoscrivendo Fastweb Casa Light, avrai anche accesso ai corsi della Fastweb Digital Academy, un’iniziativa che offre opportunità di formazione digitale. Questa accademia ti permette di acquisire nuove competenze e aggiornarti nel campo del digitale, che si tratti di apprendere i fondamenti di programmazione, design digitale o marketing online. Investire nel proprio futuro non è mai stato così semplice.

Per conoscere l'offerta completa di Fastweb clicca qui.