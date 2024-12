Fastweb Casa Light: fibra ultraveloce a 27,95€/mese

Fastweb Casa Light è l’offerta ideale per chi cerca una connessione ultraveloce e affidabile, abbinata a un impegno concreto per la sostenibilità ambientale. Con un costo di 27,95€,, potrai usufruire della fibra ottica di ultima generazione, l’innovativo Internet Box NeXXt One con Wi-Fi 6, e una navigazione stabile e veloce in ogni angolo della casa. Inoltre, l’offerta include corsi formativi gratuiti presso la Fastweb Digital Academy, pensati per aiutarti a sviluppare le competenze digitali del futuro.

Cosa include l'offerta di Fastweb

Fibra ultraveloce : naviga alla massima velocità per streaming, gaming e smart working.

: naviga alla massima velocità per streaming, gaming e smart working. Internet Box NeXXt One con Wi-Fi 6 : tecnologia di ultima generazione per garantire stabilità e copertura in ogni angolo della tua casa. L 'amplificatore Wi‑Fi con Alexa integrata, permette di gestire la connessione anche con la voce, ascoltare musica con Spotifly .

: tecnologia di ultima generazione per garantire stabilità e copertura in ogni angolo della tua casa. L Chiamate a consumo : flessibilità per gestire al meglio le tue telefonate.

: flessibilità per gestire al meglio le tue telefonate. Attivazione inclusa : nessun costo aggiuntivo per l'attivazione della linea.

: nessun costo aggiuntivo per l'attivazione della linea. Corsi Fastweb Digital Academy: accesso gratuito a corsi digitali per migliorare le tue competenze professionali.

Aggiungi l’offerta Mobile per una connessione completa

Combina Fastweb Casa Light con l'offerta mobile a 7,95€/mese, che include:

150 GB di traffico dati, anche in 5G.

Minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali.

SIM/eSIM inclusa e senza costi di spedizione.

L'offerta include anche una garanzia di rimborso: hai 30 giorni dall'attivazione per cambiare idea e richiedere la disattivazione della linea fissa. Fastweb rimborsa tutti i costi sostenuti nel primo mese.

Le iniziative di Fastweb per un futuro green e inclusivo

Attraverso iniziative come la Fastweb Digital Academy, Fastweb si impegna a costruire un futuro più inclusivo, offrendo a tutti l'opportunità di sviluppare competenze digitali essenziali per affrontare le sfide del domani. Inoltre, l'azienda è impegnata nella sostenibilità ambientale, offrendo abbonamenti a zero emissioni di CO2 grazie a progetti di compensazione e investimenti in energie rinnovabili.

Per conoscere l'offerta completa di Fastweb clicca qui.

