Fastweb Casa Light e Fastweb Mobile in offerta da 31,95€ al mese

Tra le offerte per la connessione internet quella di Fastweb è tra le più interessanti perché unisce convenienza e affidabilità. È un’offerta, infatti, che prevede condizioni vantaggiose sia per la connessione in fibra ottica per casa che quella in mobilità per il proprio smartphone. Sottoscrivendole insieme, infatti, si ottiene un significativo risparmio potendo avere a 31,95€ al mese la connessione ultraveloce sia a casa che sullo smartphone.

Una combinazione di vantaggi

Fastweb Casa Light è il piano per avere internet ultraveloce a casa con le chiamate a consumo e l’Internet Box NeXXt One con Wi-Fi 6. In questo modo si ha una connessione stabile e potente in tutta casa potendo collegare tutti i dispositivi (Smart TV, smartphone, PC e console) e navigare contemporaneamente senza problemi di cali di potenza o rallentamenti. Inoltre l’Internet Box NeXXt One prevede anche un sistema di sicurezza integrato per proteggere da virus, spyware, adware, ransomware, malware e phishing. Il piano Fastweb Casa Light ha un prezzo di 27,95€ al mese che può essere scontato a 23,95€ al mese attivando anche il piano Fastweb Mobile.

Per navigare in mobilità il piano Fastweb Mobile prevede 150 GB di traffico dati anche in 5G, 100 SMS, minuti illimitati verso fissi e numeri mobili nazionali e la spedizione della SIM (o l’attivazione dell’eSIM) gratuita.

A 31,95€ al mese, quindi, si ha sia la connessione per la casa che quella per lo smartphone potendo contare sempre su una linea veloce, stabile e sicura. Inoltre attivando l’offerta Fastweb Casa Light si ha accesso anche ai corsi della Fastweb Digital Academy per acquisire le competenze delle professioni digitali.

L’offerta Fastweb Casa Light e Fastweb Mobile è attivabile online verificando la copertura e individuando il tipo di tecnologia disponibile per ottenere la massima velocità disponibile. Inoltre ci sono 30 giorni di tempo dall’attivazione per richiedere senza penali o costi aggiuntivi il rimborso dei costi sostenuti per la linea fissa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.