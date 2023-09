Fastweb Casa, la fibra ultraveloce a 29,95€ al mese

Fastweb Casa è una connessione ultraveloce da 29,95€ al mese, che include chiamate illimitate e attivazione gratuita, oltre a Internet Box NeXXt con Wi-Fi 6 con Alexa integrata. Comprende anche un'assicurazione Assistenza Casa e Assistenza Pet di Quixa, insieme a dei corsi gratuiti con cui è possibile formarsi sulle competenze digitali.

Naviga veloce con la fibra Fastweb Casa

Fastweb Casa fornisce il router NeXXt, un dispositivo dotato di Wi-Fi 6 in grado di coprire tutta l'area casalinga, fornendo una connessione stabile e veloce in qualsiasi stanza. È integrato con funzionalità per la navigazione in sicurezza, come il servizio Safe Browsing, che permette di creare profili di sicurezza per ciascun utente e prevenire l'apertura di siti potenzialmente malevoli, dannosi o non adatti. Ciò è possibile grazie a una lista di filtri costantemente aggiornati in tempo reale. In questo modo è possibile proteggere efficacemente anche i minori, prevenendo rischi e pericoli.

Tra le altre funzionalità, sono presenti anche varie modalità utili a concentrarsi meglio, come "Stop internet" per bloccare la connessione su specifici dispositivi collegati. Oppure è possibile impostare un limite di utilizzo quotidiano, per diminuire il tempo trascorso su social, video, giochi, o altri servizi di intrattenimento online.

Fastweb Casa è anche dotato di modalità "Smart Priority", con cui è possibile ribilanciare la banda dando priorità al gioco in rete, ottimizzando la connessione e riducendo il ritardo. È anche possibile attivare la rete ospiti per far connettere gli amici al massimo della velocità.

Fastweb è gestibile anche tramite app per smartphone, attraverso cui si può controllare il tempo trascorso online, nonché avere dati sull'utilizzo della connessione suddiviso per categorie. In questo modo è possibile gestire tutto anche a distanza, disattivando la rete o altre funzioni.

Al prezzo di 29,95€ mensili, Fastweb Casa offre una velocità fino a 2,5Gbps (a seconda della copertura di zona). Il router è inoltre dotato di 4 porte ethernet, nel caso preferiste la connessione cablata.

Non resta che recarsi nella pagina dedicata e verificare la copertura!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.