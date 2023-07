Fastweb Casa: Fibra ed Alexa a meno di 30 euro al mese

Fastweb Casa è una delle soluzioni più complete ed interessanti disponibili nel panorama delle Telco. Nel canone mensile troviamo anche il Modem incluso con Alexa integrato. Inoltre, per un periodo limitato di tempo è possibile usufruire di 30 giorni di prova GRATIS.

Fastweb Casa: ecco la PROMO nel dettaglio

La promozione del gestore dell'elvetica Swisscom offre internet senza limiti 24 ore su 24 anche in FTTH, chiamate illimitate verso tutti i numeri sia mobili che fissi nazionali dal fisso, l'innovativo Modem Internet Box NeXXt con Wi-Fi 6 e Alexa integrato e molto altro. Tutto questo a 29,95 euro al mese con 30 GIORNI di PROVA.

Il Modem incluso con l'offerta è sicuramente uno dei più interessanti per le feature tecnologiche. L'apparato garantisce stabilità e copertura in ogni angolo della casa grazie alla tecnologia Wi-Fi 6. Inoltre, grazie ad Alexa Built-In è possibile gestire la propria connessione tramite la voce oppure anche ascoltare musica visto che il Modem è dotato anche di speaker. L'Internet Box NeXXt include anche un software capace di proteggere da virus, malware, phishing, spyware, adware e ransomware oltre ad includere la funzione Parental Control.

Quest'offerta include anche una polizza per la propria casa GRATIS, grazie alla partnership con Quixa. Grazie a questo servizio sono a tua completa disposizione senza limiti di orario i migliori professionisti per proteggere e tutelare la tua Casa da danni o imprevisti. In alternativa, è possibile scegliere Assistenza Pet, l’assicurazione sanitaria per cani e gatti che ti aiuta a prenderti cura del tuo animale domestico con diversi servizi esclusivi.

Oltre a quest'assicurazione inclusa gratuitamente nel canone mensile, troviamo anche i corsi della Fastweb Digital Academy completamente gratis.

Costi ed altro

La promozione che abbiamo visto quest'oggi è disponibile ONLINE senza costi di attivazione e con 30 GIORNI di prova gratuita. Fastweb dopo il mese di prova in caso di insoddisfazione del cliente rimborserà tutti i costi sostenuti.

