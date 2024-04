Fallout: come guardare la serie TV ispirata al videogioco

Su Prime Video sono disponibili tutti e 8 gli episodi della prima stagione di Fallout, serie ispirata all'omonimo gioco di Bethesda Softworks, che racconta le vicende di un mondo post-apocalittico: tutto ciò di cui hai bisogno è un abbonamento Prime attivo, e potrai gustarti tutte e 8 le puntate in un sol boccone.

Fallout: la serie ispirata al videogioco è disponibile in streaming

Fallout racconta le vicende di un mondo distrutto e dilaniato da un attacco su larga scala dovuto ad una serie di bombe atomiche: circa 200 anni dopo, gli abitanti ormai vivono in dei lussuosi rifugi antiatomici della Vault-Tec, i cosiddetti Vault, in una società che punta a ristabilire la vita americana come era una volta.

I protagonisti della serie saranno 3, distinti: Lucy MacLean, un'abitante del Vault che si troverà costretta a dover uscire per compiere una missione molto personale, il Ghoul, una mostruosità che si atteggia a pistolero del far west con una missione segreta da compiere, e Maximus, un membro della Confraternita d'Acciaio che scoprirà cosa significa vivere nella Zona Contaminata.

La serie, disponibile con tutti e 8 gli episodi direttamente su Prime Video, ha nel cast voci come Ella Purnell (Army of the Dead), Walton Goggins (The Shield), Aaron Moten (Mozart in the Jungle) e Kyle MacLachlan (Twin Peaks), mentre alla produzione troviamo Jonathan Nolan e Lisa Joy, già sentiti nella serie Westworld.

Per accedere alla serie, oltre che al vasto catalogo che Prime Video offre, ti basta avere un abbonamento Prime attivo, lo stesso che utilizzi per approfittare delle numerose offerte su Amazon. Se non sei ancora iscritto, puoi iniziare oggi stesso approfittando dei 30 giorni di prova gratuiti offerti da Amazon Prime. Durante questo periodo, potrai goderti tutti i vantaggi dell'abbonamento senza alcun costo aggiuntivo e, se decidi che non fa per te, hai la possibilità di cancellare il rinnovo automatico della sottoscrizione prima della scadenza del periodo di prova.

