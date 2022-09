Fake sextortion: cos'è questa terribile truffa sessuale e come difendersi

In questi giorni vi abbiamo parlato di Sextortion, ovverosia di quel nauseante metodo di estorsione utilizzato da criminali senza scrupoli per ricattare una persona sulla base di immagini o filmati che mostrano la vittima mentre compie atti sessuali (masturbazione) e/o nuda, oppure documenti che l'accusano di aver compiuto atti compromettenti, come per esempio la visione di video a luci rosse o relativi a chat con minorenni. Un fenomeno purtroppo in forte aumento in Italia, come del resto quello del revenge porn i cui casi rispetto al 2020 sono addirittura aumentati del 78% in più.

Fake sextortion, che cos'è?

Rispetto alla "classica" Sextortion esiste una variante altrettanto terribile e pericolosa che si chiama Fake Sextortion. Come suggerisce il nome, anche qui i ricattatori minacciano le vittime di pubblicare foto o documenti compromettenti. Ma contrariamente al "solito" in questi casi il materiale usato per ricattare è falso.

Cioè a dire, non esiste nessuna foto, non esiste nessun documento compromettente. Semplicemente, è un'invenzione dei cybercriminali, i quali vanno un po' a tentativi.