Fai crescere le visite (e le vendite) sul tuto sito con il cloud hosting di Hostinger

Gestire un sito web non è facile, soprattutto considerando le difficoltà nel garantirgli sempre prestazioni eccellenti. Rallentamenti, crash, contenuti che non si caricano, down; sono tanti i problemi che possono rendere la navigazione su un sito pessima e inefficace. Per assicurare ai propri clienti e visitatori un sito sempre performante ciò di cui si ha bisogno è un cloud hosting all’altezza. Hostinger è la soluzione ideale con i suoi piani dedicati. Scopri tutti i servizi e scegli il piano più adatto alle tue esigenze.

Potenza, efficienza e sicurezza nel servizio cloud hosting di Hostinger

Hai un sito web che è lento e impiega troppo tempo a caricarsi o sta crescendo e necessita di più risorse per gestire il traffico in aumento? Recentemente hai subito attacchi hacker che hanno causato importanti perdite di dati? Hostinger ha la soluzione a ciascuna di queste necessità. E non solo.

Con il suo servizio di cloud hosting, infatti, Hostinger mette a disposizione server SSD NVMe, CDN integrata e LiteSpeed per prestazioni sempre elevate. Inoltre c’è la possibilità di aumentare le risorse in qualsiasi momento e di accedere a strumenti quali SSL gratuito, backup giornalieri, firewall e monitoraggio costante per avere sempre la migliore sicurezza possibile.

Inoltre Hostinger prevede la configurazione automatica dell’account con un pannello di controllo intuitivo dal quale tenere tutto sotto controllo. Con l’assistenza professionale dedicata raggiungibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 qualsiasi imprevisto viene gestito e risolto tempestivamente.

I piani per il cloud hosting di Hostinger sono in promozione con il 60% di sconto (piano Cloud Startup a 7,99€ al mese), il 65% di sconto (piano Cloud Professional a 13,99€ al mese) e il 50% di sconto (piano Cloud Enterprise a 29,99€ al mese). Per tutti i piani è attiva la formula soddisfatti o rimborsati con la quale disattivare l’abbonamento entro 30 giorni senza costi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.