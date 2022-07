F1 GP Francia 2022: orari e dove vederlo in TV e streaming

Sarà Charles Leclerc su Ferrari a partire dalla pole position del GP di Francia della stagione 2022 di F1. Il pilota monegasco ha conquistato il giro più veloce nelle qualifiche di ieri battendo il rivale Max Verstappen su Red Bull. Terzo Sergio Perez, mentre l'altro pilota della rossa, Carlos Sainz, partirà dal fondo dopo aver cambiato tutti i componenti della sua power unit.

È la dodicesima tappa del mondiale di Formula Uno 2022 che ci ha regalato finalmente una Ferrari in lotta per il titolo, sia per i costruttori che per i piloti. Va da sé quindi che ogni gara è seguita dagli appassionati con molta attesa.

Ricordiamo prima di tutto che il Gran Premio sarà trasmesso, come sempre, in esclusiva su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K e, in streaming, su NowTV e SkyGo. In tal proposito, se sei in vacanza e ti trovi all'estero e vuoi sfruttare il tuo abbonamento senza pagare soluzioni alternative, puoi appoggiarti ad una VPN come PureVPN ora in offerta con l'82% di sconto. Hai una soluzione VPN veloce, privata e appositamente pensata per lo streaming.

F1 GP Francia 2022: orari del Gran Premio in TV

La programmazione di Sky Sport per la copertura del Gran Premio di Francia è come sempre molto ricca e non riguarda soltanto la Formula Uno. Come puoi vedere dalla scaletta seguente, si comincia prestissimo:

Ore 8: Rally di Roma Capitale – Live Stage 1 (Sky Sport Action)

Ore 10: F2 - Formula Race

Ore 11.40: Porsche Super Cup - Gara

Ore 13.30: Paddock Live Gara

Ore 15: F1 – gara (in diretta anche su TV8)

Ore 17: Paddock Live

Ore 17.05: Ferrari Challenge – Trofeo Pirelli Gara 2 – Hockenheim (Sky Sport Action)

Ore 17.30: Paddock Live - #skymotori

Ore 18: Ferrari Challenge – Coppa Shell Gara 2 – Hockenheim (Sky Sport Action)

Ore 19: Race Anatomy

Ore 19: Rally di Roma Capitale – Live Stage 2 (Sky Sport Action)

Ore 21: Indycar – Race 2 (Sky Sport F1)

Se sei un appassionato di motori avrai di che divertirti, con una nuova gara della spettacolare Indycar programmata in serata.

Come vedere il GP di Francia in streaming gratis o a pagamento

Il Gran Premio di Francia 2022 è una delle poche gare della stagione che vengono trasmesse in diretta anche su TV8, sito ufficiale compreso, senza la necessità di possedere un abbonamento. In alternativa, vale sempre l'abbonamento a Sky: sia sulla piattaforma tradizionale per accedere così ai servizi di SkyGo, sia sull'apposito servizio streaming offerto da NowTV.

Utilizzando una VPN come PureVPN, che adesso paghi con l'82% di sconto, puoi accedere a questi servizi anche all'estero senza costi aggiuntivi oppure, se preferisci, optare per uno dei tanti canali tematici che offre la Formula Uno e che non sono purtroppo previsti anche in Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.