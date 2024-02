F1 Bahrain: non perdere le prove libere in diretta

Le prime prove libere della stagione segnano finalmente il semaforo verde al campionato mondiale 2024 di Formula 1. Dopo i test prestagionali che si sono corsi la scorsa settimana, si resta in Bahrain per il primo appuntamento del circus più lungo di sempre: nel 2024, infatti, sono previsti ben 24 Gran Premi. Partendo da questi, ecco dunque dove puoi guardare le prove libere in diretta TV e streaming

F1 Bahrain: dove guardare le prove libere in diretta TV e streaming

Cominciamo da una precisazione importante: i primi due Gran Premi della stagione che si corrono in Bahrain e Arabia Saudita si svolgeranno di sabato per rispettare l'inizio del Ramadan. Per questa ragione, quindi, slitta di un giorno indietro tutto il programma, comprese le prove libere che si correranno di giovedì. Ricapitolando quindi:

Prove Libere 1: giovedì 28 febbraio alle ore 12.30

Prove Libere 2: giovedì 28 febbraio alle ore 16

Entrambe le sessioni potrai seguirle in diretta televisiva su Sky Sport F1, canale 207 della piattaforma Sky o, se preferisci lo streaming, anche su NOW, con il Pass Sport disponibile a partire da 9,99 euro al mese.

Prove libere F1 Bahrain: come vedere in streaming dall'estero

Per fortuna abbiamo pensato anche a te che ti trovi all'estero e vorresti sfruttare il tuo abbonamento NOW o Sky come se ti trovassi in Italia e senza perdere dunque i soldi spesi. In realtà è davvero molto semplice:

Acquista un abbonamento NordVPN con il 63% di sconto Installa NordVPN sul dispositivo che vuoi usare per la visione Apri NordVPN e seleziona un server italiano Apri NOW o Sky GO sul tuo dispositivo e dai inizio alla visione

Come vedi è tutto davvero molto semplice ed economico, perché con la nuova offerta l'abbonamento NordVPN ti costa veramente poco e soprattutto ti offre numerosi vantaggi: fra tutti anche la possibilità di navigare in modo anonimo e sicuro ovunque ti trovi godendo delle migliori velocità per lo streaming.

