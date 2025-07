Exynos 2600: il nuovo SoC Samsung sfida Snapdragon 8 Elite nei test benchmark

Nel panorama sempre più competitivo dei processori per dispositivi mobili, la corsa all’innovazione e alle prestazioni di punta non conosce tregua. In questo scenario, il nuovo Exynos 2600 si candida come protagonista assoluto, rappresentando per Samsung una vera e propria dichiarazione d’intenti nel segmento dei SoC premium destinati ai futuri Galaxy S26.

L’azienda sudcoreana, da tempo impegnata nel tentativo di colmare il gap con i principali concorrenti, sembra ora pronta a riscrivere le regole del gioco, puntando su una combinazione di efficienza, potenza e innovazione tecnologica che potrebbe ridefinire gli standard dell’intero settore.

L'impatto di Exynos 2600

I primi segnali dell’impatto che il Exynos 2600 potrà avere sul mercato arrivano direttamente dai benchmark trapelati in rete, che hanno immediatamente acceso l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori.

Secondo i dati raccolti su Geekbench, il nuovo processore ha totalizzato oltre 2.800 punti in single core e 9.301 in multi core, evidenziando un balzo prestazionale significativo rispetto al suo predecessore, l’Exynos 2500, che si era fermato rispettivamente a circa 2.200 e 7.800 punti. Questo incremento, tuttavia, non è ancora sufficiente per superare il diretto rivale Snapdragon 8 Elite nei test CPU, che rimane un punto di riferimento in termini di potenza bruta.

Comparto grafico: la GPU sorprende

La vera sorpresa, però, emerge nel comparto grafico, dove la GPU Xclipse 960 integrata nel Exynos 2600 si è distinta in modo particolare. Nel test Steel Nomad Light di 3D Mark, la GPU ha raggiunto quota 3.135 punti, superando così la soluzione proposta dal Snapdragon 8 Elite, che si attesta tra i 2.600 e i 2.700 punti.

Questo risultato testimonia il lavoro svolto da Samsung per rafforzare le proprie capacità grafiche, un aspetto sempre più centrale per garantire un’esperienza d’uso fluida e coinvolgente nei giochi e nelle applicazioni multimediali di nuova generazione.

Processo produttivo a 2nm

A rendere ancora più interessante il nuovo SoC è l’adozione di un processo produttivo a 2 nm, una vera e propria rivoluzione tecnologica che proietta Samsung all’avanguardia nel settore. Si tratta del primo chip realizzato dall’azienda con questa tecnologia, che promette non solo prestazioni superiori ma anche una maggiore efficienza energetica, elemento chiave per l’autonomia degli smartphone di ultima generazione.

Grazie al processo a 2 nm, il Exynos 2600 dovrebbe essere in grado di gestire carichi di lavoro intensivi senza compromettere la durata della batteria, rispondendo così alle esigenze di un’utenza sempre più esigente.