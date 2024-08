ExpressVPN: VPN a partire da 8,32$ al mese con garanzia di rimborso

ExpressVPN rappresenta una scelta eccellente per chi cerca una VPN affidabile e performante. Con tariffe a partire da 8,32$ e la sua combinazione di sicurezza avanzata, velocità straordinarie, compatibilità multipiattaforma ExpressVPN è la scelta perfetta per navigare in sicurezza.

Piani di abbonamento e costi

ExpressVPN propone tre principali piani di abbonamento:

Abbonamento mensile: $12,95 al mese

$12,95 al mese Abbonamento semestrale: $9,99 al mese (fatturati $59,95 ogni sei mesi)

$9,99 al mese (fatturati $59,95 ogni sei mesi) Abbonamento annuale: $8,32 al mese (fatturati $99,95 all'anno)

Tutti i piani includono una garanzia di rimborso entro 30 giorni, permettendo agli utenti di provare il servizio senza rischi finanziari.

Sicurezza e privacy

La sicurezza è una delle priorità di ExpressVPN, che utilizza la crittografia AES a 256 bit per proteggere i dati degli utenti. Questa crittografia di livello militare garantisce che tutte le informazioni trasmesse siano al sicuro da hacker e altri attori malevoli. Inoltre, ExpressVPN implementa una rigorosa politica di no-log, assicurando che nessun dato dell'utente venga registrato o conservato.

Velocità e prestazioni

ExpressVPN offre velocità elevate, fondamentali per lo streaming in HD, il gaming online e altre attività che richiedono una connessione stabile e veloce.

Compatibilità e facilità d'uso

ExpressVPN è compatibile con una vasta gamma di dispositivi, inclusi computer (Windows, Mac, Linux), smartphone (iOS, Android), router, console di gioco e smart TV. Le app sono progettate per essere user-friendly, con un'interfaccia intuitiva che facilita la connessione a un server VPN. Inoltre, ExpressVPN offre estensioni per browser come Chrome e Firefox, migliorando ulteriormente l'accessibilità e la facilità d'uso.

Funzionalità aggiuntive

Oltre alla protezione di base, ExpressVPN offre una serie di funzionalità aggiuntive:

Tecnologia TrustedServer: Tutti i server di ExpressVPN funzionano solo su RAM, garantendo che nessun dato venga mai scritto su un hard disk e migliorando così la sicurezza.

Tutti i server di ExpressVPN funzionano solo su RAM, garantendo che nessun dato venga mai scritto su un hard disk e migliorando così la sicurezza. Supporto 24/7: Gli utenti possono accedere a un supporto clienti 24/7 tramite live chat e email, disponibile anche in italiano.

Gli utenti possono accedere a un supporto clienti 24/7 tramite live chat e email, disponibile anche in italiano. Connessione di fino a 8 dispositivi: Un singolo abbonamento consente di connettere fino a 8 dispositivi contemporaneamente.

Un singolo abbonamento consente di connettere fino a 8 dispositivi contemporaneamente. App per router: Con l'app per router, è possibile proteggere tutti i dispositivi connessi alla rete domestica.

Per conoscere l'offerta completa di ExpressVPN clicca qui.