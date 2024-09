ExpressVPN: naviga in sicurezza con uno sconto del 49% con 3 mesi aggiuntivi

Piani e tariffe

ExpressVPN offre tre diverse soluzioni di abbonamento:

1 mese : $12,95/mese

: $12,95/mese 6 mesi : $9,99/mese

: $9,99/mese 12 mesi + 3 mesi gratuiti: $6,67/mese (con uno sconto del 49%)

Tutti i piani offrono una garanzia di rimborso entro 30 giorni che permette di provare ExpressVPN senza preoccupazioni.

Funzionalità incluse

ExpressVPN è riconosciuta come una delle migliori VPN disponibili per l'Italia e il mondo. Oltre alla velocità e affidabilità, offre numerosi vantaggi:

Protezione avanzata : La tua attività online sarà crittografata e protetta ovunque ti trovi, anche su reti Wi-Fi pubbliche.

: La tua attività online sarà crittografata e protetta ovunque ti trovi, anche su reti Wi-Fi pubbliche. Anonimato completo : ExpressVPN nasconde il tuo indirizzo IP e protegge i tuoi metadati, impedendo che il tuo ISP raccolga informazioni su di te.

: ExpressVPN nasconde il tuo indirizzo IP e protegge i tuoi metadati, impedendo che il tuo ISP raccolga informazioni su di te. Accesso a contenuti bloccati : Supera le restrizioni geografiche per accedere a contenuti e siti web bloccati, anche su reti universitarie o in altre aree limitate.

: Supera le restrizioni geografiche per accedere a contenuti e siti web bloccati, anche su reti universitarie o in altre aree limitate. Compatibilità con tutti i dispositivi : Che tu stia utilizzando un PC, Mac, iPhone, Android o persino un router, ExpressVPN ha un’app per ogni dispositivo. Inoltre, offre estensioni per browser come Chrome, Firefox ed Edge.

: Che tu stia utilizzando un PC, Mac, iPhone, Android o persino un router, ExpressVPN ha un’app per ogni dispositivo. Inoltre, offre estensioni per browser come Chrome, Firefox ed Edge. Password manager : Memorizza e gestisci le tue password con ExpressVPN Keys , per una gestione sicura e semplice.

: Memorizza e gestisci le tue password con , per una gestione sicura e semplice. Blocco dei tracker : Abilita Threat Manager per bloccare comunicazioni con siti dannosi o tracker di terze parti.

: Abilita per bloccare comunicazioni con siti dannosi o tracker di terze parti. Controllo parentale: Proteggi i tuoi figli dai contenuti non adatti attivando il controllo parentale nell’app ExpressVPN.

Server in Italia e nel mondo

ExpressVPN offre server in diverse località italiane, come Milano, Napoli e Cosenza, per garantire una connessione veloce e sicura. In più, puoi accedere a oltre 105 paesi e connetterti a server in tutto il mondo, garantendoti la massima libertà online. Per conoscere l'offerta completa di ExpressVPN clicca qui.