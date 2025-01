ExpressVPN: risparmia fino al 61% con la nuova offerta

Se stai cercando una VPN affidabile e ricca di funzionalità per proteggere la tua privacy online e migliorare la tua esperienza digitale, l'offerta di ExpressVPN potrebbe essere quello che fa per te. Con la sua promozione, puoi risparmiare fino al 61% e ottenere mesi di servizio gratuiti per navigare in totale tranquillità. Ecco tutti i dettagli dell'offerta.

I piani di abbonamento di ExpressVPN

Piano Mensile:

Costo: 12,95 USD/mese .

. Pagamento: addebito mensile.

Ideale per chi cerca flessibilità senza vincoli a lungo termine.

Piano Annuale (+ 3 mesi GRATIS):

Costo: 6,67 USD/mese (risparmio del 48%).

(risparmio del 48%). Pagamento: 99,95 USD per 15 mesi (12 mesi + 3 mesi gratuiti), con rinnovo annuale.

per 15 mesi (12 mesi + 3 mesi gratuiti), con rinnovo annuale. Perfetto per chi desidera un'opzione conveniente e affidabile nel tempo.

Piano Biennale (+ 4 mesi GRATIS):

Costo: 4,99 USD/mese (risparmio del 61%).

(risparmio del 61%). Pagamento: 139,72 USD per 28 mesi (24 mesi + 4 mesi gratuiti), con rinnovo annuale.

per 28 mesi (24 mesi + 4 mesi gratuiti), con rinnovo annuale. La scelta più vantaggiosa per chi cerca il massimo risparmio.

Prova gratuita di 7 giorni e rimborso garantito

Con la prova gratuita di 7 giorni, puoi testare tutte le funzionalità senza rischi. Se decidi di non continuare, puoi annullare prima della fine del periodo di prova senza alcun costo. Inoltre, ExpressVPN offre una garanzia di rimborso entro 30 giorni per tutti i piani di abbonamento.

Caratteristiche principali di ExpressVPN

Server in 105 paesi : accedi a contenuti da tutto il mondo cambiando il tuo indirizzo IP con un solo clic.

: accedi a contenuti da tutto il mondo cambiando il tuo indirizzo IP con un solo clic. Protocollo Lightway : sperimenta velocità eccezionali e connessioni stabili grazie al protocollo esclusivo di ExpressVPN.

: sperimenta velocità eccezionali e connessioni stabili grazie al protocollo esclusivo di ExpressVPN. Massima privacy : nessun registro delle attività, per garantirti la protezione totale dei tuoi dati personali.

: nessun registro delle attività, per garantirti la protezione totale dei tuoi dati personali. Connetti fino a 8 dispositivi contemporaneamente : proteggi tutti i tuoi dispositivi con app intuitive per Windows, macOS, iOS, Android e altro ancora.

: proteggi tutti i tuoi dispositivi con app intuitive per Windows, macOS, iOS, Android e altro ancora. Funzionalità aggiuntive: include un gestore di password integrato, blocco degli annunci e supporto per il router Aircove.

Come iniziare

Scegli il tuo piano: visita il sito ufficiale di ExpressVPN e seleziona l'opzione più adatta alle tue esigenze. Scarica l'app: disponibile per tutti i principali sistemi operativi e dispositivi. Inizia a navigare in sicurezza: personalizza la tua esperienza online e naviga con una connessione veloce e privata.

Per conoscere l'offerta completa di ExpressVPN clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.