ExpressVPN: risparmia fino al 61% con il Black Friday:

Queste festività sono il momento perfetto per migliorare la tua sicurezza online e ottimizzare la tua esperienza digitale. Con l'offerta esclusiva di ExpressVPN per il Black Friday, puoi ottenere protezione avanzata, velocità straordinaria e risparmiare fino al 61%.

Piani e offerte Black Friday di ExpressVPN

1 Mese

$12,95/mese

Addebito mensile

Rimborso garantito entro 30 giorni

2 Anni + 6 mesi GRATIS

$4,99/mese

Pagamento anticipato di $149,70 per 30 mesi

per 30 mesi Risparmio del 61%

Rimborso garantito entro 30 giorni

1 Anno + 4 mesi GRATIS

$6,25/mese

Pagamento anticipato di $99,95 per 16 mesi

per 16 mesi Rimborso garantito entro 30 giorni

Funzionalità di ExpressVPN

Server in 105 Paesi:

Accedi a contenuti globali cambiando il tuo indirizzo IP con facilità. Connettiti a server in oltre 105 paesi, dal Canada alla Cambogia, per una navigazione senza confini.

Velocità e affidabilità con Lightway:

ExpressVPN utilizza il protocollo Lightway, un sistema pionieristico che garantisce velocità eccezionale e connessioni stabili, perfette per lo streaming, il gaming e il lavoro remoto.

Privacy assoluta:

La tua sicurezza è la priorità. Nessun registro delle attività viene conservato, assicurandoti una navigazione completamente anonima.

Multi-Dispositivo:

Proteggi fino a 8 dispositivi contemporaneamente, incluse app native per macOS, Windows, iOS, Android, Linux, e persino router e smart TV.

Funzionalità Premium Extra:

Oltre alla VPN, avrai accesso a strumenti avanzati come un gestore di password integrato e un blocco per gli annunci indesiderati, migliorando ulteriormente la tua esperienza online.

Garanzia di rimborso:

Non sei sicuro? Prova ExpressVPN senza rischi. Se non sei soddisfatto, potrai ottenere un rimborso completo entro 30 giorni.

Proteggi la tua privacy su tutti i dispositivi

ExpressVPN è compatibile con una vasta gamma di dispositivi, inclusi:

MacOS, Windows, iOS, Android

Router e Smart TV (Apple TV, Fire Stick, Android TV)

Estensioni browser come Chrome

ExpressVPN non è semplicemente un modo per navigare in sicurezza: è uno strumento per trasformare la tua esperienza digitale. Sia che tu voglia proteggere i tuoi dati, accedere a contenuti geo-bloccati o semplicemente migliorare la tua velocità di connessione, ExpressVPN è la scelta ideale. Per conoscere l'offerta completa di Express VPN clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.