ExpressVPN promozioni estive: sicurezza online a prezzo ridotto

Anche in estate la sicurezza online diventa importante. Mentre cerchi una VPN che faccia proprio questo, ti segnaliamo ExpressVPN, che è pronta a offrirti un piano che non puoi rifiutare.

Abbiamo insomma trovato per te l'offerta estiva perfetta: abbonamento di dodici mesi scontato del 49%. Da 12,95 euro, il costo mensile scende a soli 6,67 euro al mese, con tre mesi extra in omaggio. Se la piattaforma non dovesse soddisfare le tue esigenze, puoi richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dall'acquisto.

Sicurezza online a prezzo ridotto: le feature di ExpressVPN

A differenza di altre VPN sul mercato, ExpressVPN non solo offre velocità, ma anche tante funzionalità dedicate alla sicurezza e alla privacy degli utenti. Il protocollo proprietario Lightway è il segreto dietro la velocità supersonica delle connessioni: progettato dai programmatori di ExpressVPN, garantisce un’esperienza online a prova di interruzioni.

La crittografia AES a 256 bit rende i tuoi dati personali inespugnabili. Gli esperti di sicurezza la considerano lo standard d’eccellenza. Inoltre, la funzionalità Network Lock entra in gioco nel caso di problemi alla connessione, bloccando il traffico Internet fino al ripristino della VPN. ExpressVPN, inoltre, non registra i dati relativi al traffico online.

Insomma, totale tranquillità se tieni particolarmente alla tua privacy. Anche il tuo portafoglio ti sorriderà: oltre alla sicurezza a prezzo ridotto, ottieni un anno di protezione VPN più tre mesi in omaggio con garanzia di rimborso di 30 giorni.

L’estate è il momento ideale per prendere decisioni intelligenti: un abbonamento a ExpressVPN è una di queste. Non solo perché risparmi, ma potrai accedere ai tuoi contenuti preferiti in tutto il mondo.

Promozioni come questa non vengono lanciate ogni giorno. Con ExpressVPN, non solo ottieni sicurezza online a prezzo ridotto, ma anche una serie di funzionalità avanzate. Non aspettare troppo: il sole estivo può scottare, ma non perdere l’opportunità di proteggerti con stile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.