ExpressVPN: piano biennale scontato del 61% a 4,99€ al mese

ExpressVPN, una delle principali soluzioni per la sicurezza online, propone una promozione imperdibile: il piano biennale è disponibile al costo di 4,99€ al mese, con uno sconto del 61% rispetto al prezzo standard di 12,95€. A rendere questa offerta ancora più interessante, ci sono 4 mesi extra gratuiti, per un totale di 28 mesi di protezione e funzionalità avanzate.

Perché ExpressVPN è una delle migliori reti virtuali private

ExpressVPN offre una vasta gamma di strumenti progettati per garantire una navigazione sicura e fluida. Grazie alla sua ampia rete di server distribuiti in 105 paesi, consente di accedere facilmente a contenuti globali, bypassando restrizioni geografiche. Il protocollo Lightway assicura connessioni rapide e stabili, ideali per streaming, download e navigazione quotidiana senza rallentamenti.

Ottima anche la crittografia avanzata, che protegge le informazioni personali degli utenti da eventuali minacce online. E, grazie ad una rigorosa politica no-log, il servizio garantisce che nessuna attività venga tracciata, mantenendo la privacy al centro dell'esperienza. Inoltre, ExpressVPN è compatibile con una vasta gamma di dispositivi, inclusi computer, smartphone e router, e permette di proteggere fino a 8 dispositivi contemporaneamente con un unico account.

Perché scegliere ExpressVPN:

Accesso a una rete globale : migliaia di server in 105 paesi;

: migliaia di server in 105 paesi; Velocità ottimale : ideale per streaming, gaming e download;

: ideale per streaming, gaming e download; Sicurezza di livello militare : protezione dei dati personali e navigazione privata;

: protezione dei dati personali e navigazione privata; Facilità d’uso : app intuitive e compatibili con tutti i dispositivi;

: app intuitive e compatibili con tutti i dispositivi; Servizi aggiuntivi: include strumenti extra, come un eSIM da 5GB e password manager.

Per attivare l’offerta speciale, basta visitare il sito ufficiale di ExpressVPN, selezionare il piano biennale e completare la registrazione. Gli utenti hanno a disposizione una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni, ideale per provare il servizio senza rischi.

Non perdere questa occasione per ottenere una protezione avanzata a un prezzo imbattibile. Con ExpressVPN, puoi navigare in sicurezza ovunque ti trovi, accedendo ai contenuti che ami senza restrizioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.