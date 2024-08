ExpressVPN: offerta speciale 12+3 mesi gratis e rimborso garantito

ExpressVPN propone un’offerta speciale che include 12 mesi di abbonamento a un prezzo scontato del 49%, più 3 mesi gratuiti. Gli utenti possono accedere a tutte le funzionalità della VPN con larghezza di banda illimitata, supporto clienti 24/7 e una garanzia di rimborso entro 30 giorni.

Dettagli dell’offerta

ExpressVPN si conferma come uno dei leader nel mercato delle VPN, offrendo una protezione completa e un’esperienza di navigazione sicura per gli utenti di tutto il mondo. Attualmente, ha lanciato un’offerta speciale che merita attenzione, soprattutto per chi cerca un servizio VPN di alta qualità a un prezzo competitivo.

ExpressVPN propone diversi piani di abbonamento per adattarsi alle esigenze di ogni utente:

1 mese: Al prezzo di 12,95 USD al mese, questo piano offre la massima flessibilità con la possibilità di cancellare in qualsiasi momento, mantenendo comunque la garanzia di rimborso entro 30 giorni.

Al prezzo di 12,95 USD al mese, questo piano offre la massima flessibilità con la possibilità di cancellare in qualsiasi momento, mantenendo comunque la garanzia di rimborso entro 30 giorni. 6 mesi: Per chi preferisce un impegno più lungo ma non desidera sottoscrivere un abbonamento annuale, il piano semestrale è disponibile a 9,99 USD al mese. Anche in questo caso, la garanzia di rimborso entro 30 giorni è inclusa.

Per chi preferisce un impegno più lungo ma non desidera sottoscrivere un abbonamento annuale, il piano semestrale è disponibile a 9,99 USD al mese. Anche in questo caso, la garanzia di rimborso entro 30 giorni è inclusa. 12 mesi + 3 mesi gratuiti: Con uno sconto del 49%, il costo mensile scende a 6,67 USD, e oltre ai 12 mesi, si ricevono 3 mesi aggiuntivi gratuiti. Questo piano include tutte le funzionalità di ExpressVPN, come la larghezza di banda illimitata e il supporto clienti 24/7, ed è anch'esso coperto dalla garanzia di rimborso entro 30 giorni.

Vantaggi di ExpressVPN

ExpressVPN non è solo una VPN veloce, ma offre anche una serie di vantaggi significativi:

Larghezza di banda illimitata: Non ci sono limiti di dati, permettendo di navigare, scaricare e guardare contenuti in streaming senza interruzioni.

Sicurezza e privacy: Con server che non conservano log delle attività e della connessione, ExpressVPN protegge la tua privacy in ogni momento. Tutti i tuoi dati vengono crittografati per evitare che terze parti possano accedervi.

Supporto multidispositivo: Un singolo abbonamento a ExpressVPN copre tutti i tuoi dispositivi, inclusi PC, Mac, iPhone, Android, router e altri. Sono disponibili anche estensioni per i browser più popolari come Chrome, Firefox e Edge.

Per conoscere l'offerta completa di ExpressVPN clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.