ExpressVPN, nuova offerta speciale: 12 mesi a metà prezzo

La nuova offerta speciale in casa ExpressVPN consente di attivare il piano di 12 mesi a metà prezzo, per effetto del 48% di sconto. Gli utenti che approfitteranno della promozione potranno dunque iscriversi a uno dei migliori servizi VPN oggi in circolazione al prezzo scontato di 6,67 euro al mese anziché 12,95 euro. A questo poi si aggiungono 3 mesi extra di servizio in regalo e il rimborso garantito entro 30 giorni.

Con la VPN di ExpressVPN è possibile navigare in sicurezza in Italia e nel mondo, mantenendo una velocità di connessione ben al di sopra della media (se si guarda a ciò che offre la concorrenza in questo momento, ndr). I nuovi clienti possono inoltre contare su una tecnologia proprietaria di nuova generazione, in grado di proteggere i loro dati ovunque.

Per aderire all'ultima offerta che sconta il piano annuale del 48% è sufficiente collegarsi a questa pagina del sito ufficiale ExpressVPN.

La nuova offerta speciale di ExpressVPN

Non è un caso che ExpressVPN si chiami in questo modo. Diciamo questo perché è una delle VPN più veloci oggi disponibili sul mercato, grazie ad un'infrastruttura di rete ottimizzata per lo streaming. Ciò farà felice in particolare tutti coloro che attivano il servizio per guardare contenuti in diretta o per giocare online.

Un altro fiore all'occhiello è la sicurezza combinata alla privacy. I dati personali di ciascun utente sono protetti dalla crittografia AES-256, la migliore del settore. Non solo però, perché a questa si aggiunge poi la tecnologia proprietaria server chiamata TrustedServer, con la quale si ha la certezza che nessun dato venga salvato su un hard disk.

Infine, è importante segnalare che si tratti di un servizio che funziona su qualsiasi piattaforma: dai PC Windows ai Mac, dagli smartphone Android agli iPhone, passando per dispositivi Linux, router e altro ancora.

I dettagli completi dell'offerta speciale in corso sono disponibili sul sito di ExpressVPN.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.