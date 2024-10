ExpressVPN, nuova offerta speciale: 12 mesi a metà prezzo e 3 gratis

Da poco ExpressVPN ha lanciato una nuova offerta speciale, grazie alla quale è possibile risparmiare la metà del prezzo sul piano di 12 mesi e averne altri 3 extra gratis. La promozione è disponibile su questa pagina del sito ufficiale.

Uno dei principali punti di forza di ExpressVPN è la velocità di connessione dei server VPN, così come la larghezza di banda illimitata e le tante funzionalità di sicurezza garantite ai suoi utenti. A tutto questo si aggiunge poi la garanzia di rimborso, con la possibilità di richiederlo entro 30 giorni dalla data di acquisto.

ExpressVPN: 12 mesi a metà prezzo + 3 extra gratis

Il segreto della velocità del servizio VPN di ExpressVPN è il protocollo proprietario Lightway, sviluppato appositamente dal team dell'azienda per offrire un'esperienza di connessione VPN più veloce, sicura e affidabile. Un'altra componente fondamentale è costituita dai DNS privati su ogni server.

Per quanto riguarda invece la sicurezza, sono diversi i punti da sottolineare. In primis l'utilizzo della tecnologia TrustedServer, attraverso cui si ha la certezza che nessun dato personale venga mai salvato su un hard disk. C'è poi la funzionalità Network Lock, opzione che mantiene al sicuro i dati in caso di caduta della connessione andando a interrompere in automatico il traffico Internet.

A tutto questo si aggiungono la protezione della crittografia AES a 256 bit, a detta di molti esperti di sicurezza lo standard più alto a questo livello, e la politica no-log.

Il piano di 12 mesi di ExpressVPN è in offerta a 6,67 euro al mese, grazie al 48% di sconto applicato con l'ultima promozione. In più gli utenti possono usufruire di tre mesi extra di servizio in regalo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.