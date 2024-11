ExpressVPN in offerta per il Black Friday: -61% e 6 mesi gratis per i nuovi utenti

Il Black Friday è l'occasione giusta per attivare una delle migliori VPN sul mercato, sia in termini di sicurezza che di velocità. Con l'offerta in corso, infatti, è ora possibile sfruttare uno sconto del 61% su Express VPN, servizio di riferimento per gli utenti che hanno bisogno di una VPN veloce e con server sparsi in tutto il mondo.

Grazie alla promo incorso, infatti, è ora possibile attivare il piano 2 anni con 6 mesi gratis (per un totale di 30 mesi di utilizzo) con un costo di 4,99 dollari al mese. Si tratta di un costo decisamente inferiore rispetto a qello normalmente proposto da ExpressVPN (anche durante i periodi promozionali). Per tutti i nuovi utenti, quindi, l'offerta del Black Friday rappresenta un'occasione da cogliere al volo.

Per accedere alla promo basta raggiungere il sito di ExpressVPN. L'offerta include 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia "soddisfatti o rimborsati".

ExpressVPN in offerta: è la VPN da scegliere per il Black Friday

Per chi sceglie ExpressVPN c'è la possibilità di sfruttare:

una rete VPN protetta dalla crittografia e senza registri delle attività dell'utente

e un network di server che copre 105 Paesi al mondo, per aggirare i blocchi geografici online

la possibilità di utilizzo su 8 dispositivi in contemporanea

Sfruttando l'offerta in corso, ExpressVPN è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 4,99 euro al mese per un abbonamento di 30 mesi. La spesa complessiva è di 149,70 dollari (circa 142 euro) con possibilità di pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal.

Per tutti i nuovi utenti è sempre inclusa una garanzia di rimborso integrale, esercitabile entro 30 giorni dall'attivazione. Per tutti i dettagli sul servizio e per attivare la promo del Black Friday è possibile raggiungere il sito ufficiale di ExpressVPN.

