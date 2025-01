ExpressVPN: il piano di due anni in offerta da 0,17€ al giorno

Per il nuovo anno ExpressVPN, uno dei principali fornitori VPN a livello internazionale, offre il piano di due anni a partire da 0,17 euro al giorno, l'equivalente di 4,87 euro al mese, per effetto del 61% di sconto sul prezzo di listino. La promozione in corso prevede anche 4 mesi extra di servizio gratuiti e una eSIM da 5GB del servizio holiday.com in regalo.

Server in 105 Paesi, velocità di connessione superiore alla media, politica no-log certificata e funzionalità premium al di là del servizio di rete privata virtuale: sono questi gli elementi chiave che rendono ExpressVPN uno dei migliori servizi VPN oggi disponibili sul mercato.

ExpressVPN: le caratteristiche del servizio VPN

Il piano di due anni di ExpressVPN include funzionalità extra quali il blocco degli annunci pubblicitari, quello dei tracker web e un password manager robusto per memorizzare i propri accessi e rendere più semplice e sicura la gestione delle password.

Lato VPN, ExpressVPN utilizza per i suoi server la tecnologia TrustedServer, attraverso cui garantisce una sicurezza maggiore dei dati dei suoi utenti, che non vengono salvati su un hard disk. A questo proposito è da sottolineare anche l'utilizzo della crittografia AES a 256 bit, per una protezione avanzata degli stessi dati.

E per la serie nomen omen, ExpressVPN deve il suo nome a una velocità di connessione di gran lunga superiore rispetto alla media. Il merito è dell'utilizzo di Lightway, un protocollo VPN pionieristico, realizzato appositamente dal team per un'esperienza VPN più affidabile, sicura e veloce.

Il piano di due anni di ExpressVPN è in offerta a 4,87 euro al mese per 24 mesi, l'equivalente di 0,17 euro al giorno. A questo si aggiungono 4 mesi extra di servizio in regalo e una eSIM di holiday.com da 5 GB in omaggio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.